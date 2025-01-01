Новоизбранный президент США Дональд Трамп через полгода может понять, что пытаться вести переговоры с Россией – это потеря времени. Об этом заметил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Главные тезисы
- Трамп может осознать, что переговоры с Россией – бесперспективная трата времени из-за активной политики российских войск на фронте.
- Важным аспектом развития ситуации является возможность продемонстрировать победу на поле боя, что будет усиливать позицию Путина.
- Трамп может использовать свой козырь, чтобы остановить войну, введением санкций на российскую нефть, которое сделает продолжение конфликта невыгодным для России.
- Прогнозируется, что в 2025 году мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть катастрофическим, если Трамп и ЕС не продолжат поддержку Украины.
Трамп постепенно поймет, что переговоры с россиянами - бесперспективная трата времени.
Как отметил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, сейчас российские военные будут бросать изо всех сил свои ресурсы на фронте, хотя этих ресурсов еще много.
В то же время, по его мнению, россияне будут продолжать поддерживать свой темп наступления.
Он напомнил о переговорах в Минске в феврале 2015 года, лидеры Украины, Германии, Франции и России вели многочасовые переговоры из-за того, что диктатор Кремля Владимир Путин ждал, когда будет отрезано Дебальцево, чтобы показать военную победу.
По мнению эксперта, это окно возможностей для россиян закрывается, но Путин всеми силами будет пытаться продемонстрировать, что он продолжает побеждать на поле боя, и это "будет одним из важных аспектов развития ситуации в 2025-м году".
Трамп знает, как остановить Путина
С прогнозом выступил старший научный сотрудник и директор исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк.
По его убеждению, мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2025 году будет катастрофическим только в том случае, если Трамп и европейские союзники прекратят помощь Украине.
Однако эксперт верит, что новый президент США все-таки использует свой мощный козырь, который остановит войну.
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