Потеря времени. Как может измениться мнение Трампа о переговорах с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Потеря времени. Как может измениться мнение Трампа о переговорах с РФ

Потеря времени. Как может измениться мнение Трампа о переговорах с РФ
Читати українською
Источник:  NV

Новоизбранный президент США Дональд Трамп через полгода может понять, что пытаться вести переговоры с Россией – это потеря времени. Об этом заметил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Главные тезисы

  • Трамп может осознать, что переговоры с Россией – бесперспективная трата времени из-за активной политики российских войск на фронте.
  • Важным аспектом развития ситуации является возможность продемонстрировать победу на поле боя, что будет усиливать позицию Путина.
  • Трамп может использовать свой козырь, чтобы остановить войну, введением санкций на российскую нефть, которое сделает продолжение конфликта невыгодным для России.
  • Прогнозируется, что в 2025 году мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть катастрофическим, если Трамп и ЕС не продолжат поддержку Украины.

Трамп постепенно поймет, что переговоры с россиянами - бесперспективная трата времени.

Как отметил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, сейчас российские военные будут бросать изо всех сил свои ресурсы на фронте, хотя этих ресурсов еще много.

Но они будут пытаться их и дальше бросать для того, чтобы добиться прорывов на фронте. Им это не получится. И украинская армия, на определенных участках фронта, очевидно, начнет, так же беспокоить россиян и переходить к контратакующим действиям. Увидим, как это будет происходить. Но однозначно, до 20 января, россияне не смогут показать ничего экстраординарного, что Путин будет хвастаться, — считает Самусь.

В то же время, по его мнению, россияне будут продолжать поддерживать свой темп наступления.

Он напомнил о переговорах в Минске в феврале 2015 года, лидеры Украины, Германии, Франции и России вели многочасовые переговоры из-за того, что диктатор Кремля Владимир Путин ждал, когда будет отрезано Дебальцево, чтобы показать военную победу.

Так же и Путин будет максимально тянуть переговоры с Трампом, стараясь все-таки добиться, например, оккупации Покровска. То есть, для него это будет важно, – сказал Самусь.

По мнению эксперта, это окно возможностей для россиян закрывается, но Путин всеми силами будет пытаться продемонстрировать, что он продолжает побеждать на поле боя, и это "будет одним из важных аспектов развития ситуации в 2025-м году".

Во всяком случае, первая половина года... Трамп будет постепенно понимать, что ведение переговоров с россиянами — абсолютно бесперспективная трата времени. Он до этого дойдет, примерно через полгода, но эти полгода будут тяжелыми как раз из-за того, что россияне будут пытаться прорвать фронт и показать что они, все же, побеждают, — отметил эксперт.

Трамп знает, как остановить Путина

С прогнозом выступил старший научный сотрудник и директор исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк.

По его убеждению, мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2025 году будет катастрофическим только в том случае, если Трамп и европейские союзники прекратят помощь Украине.

Однако эксперт верит, что новый президент США все-таки использует свой мощный козырь, который остановит войну.

Единственным возможным изменением правил игры является введение администрацией Трампа санкций на российскую нефть, что сделает продолжение войны слишком дорогим для России, - подчеркнул Кори Шейк.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего ждать от Путина до возвращения Трампа — прогноз эксперта
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спас Трамп. Как новый президент США относится к лидеру Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сможет остановить войну. Какой козырь есть у будущего президента США
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?