Потеря времени. Как может измениться мнение Трампа о переговорах с РФ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп через полгода может понять, что пытаться вести переговоры с Россией – это потеря времени. Об этом заметил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Трамп постепенно поймет, что переговоры с россиянами - бесперспективная трата времени.

Как отметил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, сейчас российские военные будут бросать изо всех сил свои ресурсы на фронте, хотя этих ресурсов еще много.

Но они будут пытаться их и дальше бросать для того, чтобы добиться прорывов на фронте. Им это не получится. И украинская армия, на определенных участках фронта, очевидно, начнет, так же беспокоить россиян и переходить к контратакующим действиям. Увидим, как это будет происходить. Но однозначно, до 20 января, россияне не смогут показать ничего экстраординарного, что Путин будет хвастаться, — считает Самусь. Поделиться

В то же время, по его мнению, россияне будут продолжать поддерживать свой темп наступления.

Он напомнил о переговорах в Минске в феврале 2015 года, лидеры Украины, Германии, Франции и России вели многочасовые переговоры из-за того, что диктатор Кремля Владимир Путин ждал, когда будет отрезано Дебальцево, чтобы показать военную победу.

Так же и Путин будет максимально тянуть переговоры с Трампом, стараясь все-таки добиться, например, оккупации Покровска. То есть, для него это будет важно, – сказал Самусь. Поделиться

По мнению эксперта, это окно возможностей для россиян закрывается, но Путин всеми силами будет пытаться продемонстрировать, что он продолжает побеждать на поле боя, и это "будет одним из важных аспектов развития ситуации в 2025-м году".

Во всяком случае, первая половина года... Трамп будет постепенно понимать, что ведение переговоров с россиянами — абсолютно бесперспективная трата времени. Он до этого дойдет, примерно через полгода, но эти полгода будут тяжелыми как раз из-за того, что россияне будут пытаться прорвать фронт и показать что они, все же, побеждают, — отметил эксперт. Поделиться

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С прогнозом выступил старший научный сотрудник и директор исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк.

По его убеждению, мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2025 году будет катастрофическим только в том случае, если Трамп и европейские союзники прекратят помощь Украине.

Однако эксперт верит, что новый президент США все-таки использует свой мощный козырь, который остановит войну.