ГУР опровергло якобы заявление Буданова об "угрожающих процессах для Украины"
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР опровергло якобы заявление Буданова об "угрожающих процессах для Украины"

ГУР
ГУР опровергло якобы заявление Буданова об "угрожающих процессах для Украины"
Read in English
Читати українською

Информация о якобы заявлении руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова об угрозе существования Украины в случае отсутствия "серьезных переговоров" до лета не соответствует действительности.

Главные тезисы

  • ГУР опровергло ложное заявление руководителя разведки Буданова об угрозе для Украины
  • Призыв к медиа не распространять неверифицированную информацию о национальной безопасности
  • Разглашение тайной информации наносит вред нацбезопасности и может быть использовано врагом
  • Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость в войне с Россией

В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины

В разведке категорически опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности.

Призываем медиа не распространять слухи, непроверенную и неофициально подтвержденную информацию, особенно по вопросам, касающимся национальной безопасности. Отдельные политические деятели могут манипулировать такими сообщениями в своих интересах, используя журналистов, — отметили в ведомстве.

Также в ГУР напомнили, что разглашение информации по совещаниям, имеющим гриф "секретно" и с участием военно-политического руководства государства, наносит ущерб национальной безопасности и может быть использовано врагом.

Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость, война с Россией продолжается. Информационный фронт имеет критически важное значение, и в условиях военного положения необходимо взвешенно относиться к распространению слухов, подытожили в разведке.

Что этому предшествовало

27 января в СМИ появилась информация о том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время закрытой встречи народных депутатов и представителей Сил обороны якобы заявил об угрозе существованию Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Советник Трампа уверен в готовности Украины и России к мирным переговорам
Келлог
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина найдет решение для противодействия на фронте оптоволоконным дронам РФ — Буданов
Буданов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Потеря времени. Как может измениться мнение Трампа о переговорах с РФ
Потеря времени. Как может измениться мнение Трампа о переговорах с РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?