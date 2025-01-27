ГУР опровергло якобы заявление Буданова об "угрожающих процессах для Украины"

Информация о якобы заявлении руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова об угрозе существования Украины в случае отсутствия "серьезных переговоров" до лета не соответствует действительности.

В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины

В разведке категорически опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности.

Призываем медиа не распространять слухи, непроверенную и неофициально подтвержденную информацию, особенно по вопросам, касающимся национальной безопасности. Отдельные политические деятели могут манипулировать такими сообщениями в своих интересах, используя журналистов, — отметили в ведомстве. Поделиться

Также в ГУР напомнили, что разглашение информации по совещаниям, имеющим гриф "секретно" и с участием военно-политического руководства государства, наносит ущерб национальной безопасности и может быть использовано врагом.

Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость, война с Россией продолжается. Информационный фронт имеет критически важное значение, и в условиях военного положения необходимо взвешенно относиться к распространению слухов, подытожили в разведке. Поделиться

Что этому предшествовало

27 января в СМИ появилась информация о том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время закрытой встречи народных депутатов и представителей Сил обороны якобы заявил об угрозе существованию Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры".