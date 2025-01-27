ГУР опровергло якобы заявление Буданова об "угрожающих процессах для Украины"

Информация о якобы заявлении руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова об угрозе существования Украины в случае отсутствия "серьезных переговоров" до лета не соответствует действительности.
Главные тезисы
- ГУР опровергло ложное заявление руководителя разведки Буданова об угрозе для Украины
- Призыв к медиа не распространять неверифицированную информацию о национальной безопасности
- Разглашение тайной информации наносит вред нацбезопасности и может быть использовано врагом
- Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость в войне с Россией
В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины
В разведке категорически опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности.
Также в ГУР напомнили, что разглашение информации по совещаниям, имеющим гриф "секретно" и с участием военно-политического руководства государства, наносит ущерб национальной безопасности и может быть использовано врагом.
Что этому предшествовало
27 января в СМИ появилась информация о том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время закрытой встречи народных депутатов и представителей Сил обороны якобы заявил об угрозе существованию Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры".
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