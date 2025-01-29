ГУР атаковало нефтебазу в Тульской области — источники
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ГУР атаковало нефтебазу в Тульской области — источники

ГУР
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Источник:  online.ua

В ночь на 18 января Главное управление разведки Украины нанесло по меньшей мере десять точных ударов беспилотниками по нефтебазе в Тульской области России. Об этом сообщают источники Online.UA в ГУР.

Главные тезисы

  • Для новой атаки украинские разведчики использовали дроны украинского производства.
  • На нефтебазе в Тульской области вспыхнул масштабный пожар.
  • Минобороны России заявило об атаке более 100 украинских дронов ночью 29 января.

ГУР продолжает атаковать российские нефтебазы

Как сообщают инсайдеры в военной разведке, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронов украинского производства.

Так называемый губернатор Тульской области заявил, что “произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты”.

Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар, — рассказывают анонимные источники в ГУР.

Кроме того, местные жители в соцсетях публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, обеспечивающему деятельность российской оккупационной армии.

"Бавовна" в России 29 января — что известно

Ночью украинские ударные дроны снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, расположенный в Нижегородской области РФ.

Что важно понимать, именно в Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Более того, возле него в промзоне находятся химические предприятия и теплоэлектростанция.

Сейчас там бушует масштабный пожар, хотя власти РФ пытаются этот факт скрыть.

Минобороны России лжет, что над территорией РФ ПВО якобы смогла уничтожить 104 украинских беспилотника.

Власти РФ утверждают, что речь идет о:

  • 47 дронов над Курской областью,

  • 27 — над Брянской,

  • 11 — над Смоленской,

  • 7 — над Тверской,

  • 4 — над Белгородской,

  • по 3 — над Нижегородской и Калужской,

  • по 1 — над Ростовской и Ленинградской областями РФ.

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