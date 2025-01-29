Дроны атаковали Нижегородский НПЗ в России — видео

Ночью 29 января под мощный удар украинских беспилотников попал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, расположенный в Нижегородской области РФ.

"Бавовна" в России 29 января — что известно

Факт атаки подтвердили не только российские Telegram-каналы, но и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Последний начал традиционно врать, как это всегда делают российские власти на фоне ударов украинских дронов, что "на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны" упали лишь обломки сбитого беспилотника, а на месте якобы возникло "возгорание".

Фото: соцсети

Несмотря на это, на видео, которые публикуют местные жители в соцсетях, можно увидеть мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Что важно понимать, атака беспилотников стала новой попыткой Сил обороны Украины поразить стратегический объект российской промышленности.

Он уже был атакован в марте 2024 года, когда дроны повредили одну из установок по переработке нефти.

Подробности новой атаки дронов на РФ

Также указано, что мощные взрывы прогремели в Смоленской и Тверской областях.

На атаку ударных дронов уже отреагировали российские власти.

Так, утром Минобороны России традиционно начало уверять, что над территорией РФ ПВО якобы смогла уничтожить 104 украинских беспилотника.

Фото: соцсети

По словам россиян, речь идет о:

47 дронов над Курской областью,

27 — над Брянской,

11 — над Смоленской,

7 — над Тверской,

4 — над Белгородской,

по 3 — над Нижегородской и Калужской,

по 1 — над Ростовской и Ленинградской областями РФ.

К слову, именно в Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Кроме того, возле него в промзоне находятся химические предприятия и теплоэлектростанция.