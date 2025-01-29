Дрони атакували Нижньогородський НПЗ у Росії — відео

Уночі 29 січня під потужний удар українських безпілотників потрапив нафтопереробний завод у місті Кстово, що знаходиться у Нижньогородській області РФ.

“Бавовна” у Росії 29 січня — що відомо

Факт атаки підтвердили не лише російські Telegram-канали, а й губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Останній почав традиційно брехати, як це завжди робить російська влада на тлі ударів українських дронів, що "на територію одного з підприємств Кстовської промзони" впали лише уламки збитого безпілотника, а на місці нібито виникло "загоряння".

Фото: соцмережі

Попри це, на відео, які публікують місцеві мешканці у соцмережах, можна побачити потужну пожежу на нафтопереробному заводі.

Що важливо розуміти, атака безпілотників стала новою спробою Сил оборони України уразити стратегічний об’єкт російської промисловості.

Він уже був атакований у березні 2024 року, коли дрони пошкодили одну з установок для переробки нафти.

Подробиці нової атаки дронів на РФ

Також вказано, що потужні вибухи прогриміли у Смоленській та Тверській областях.

На атаку ударних дронів уже відреагувала російська влада.

Так, вранці Міноборони Росії традиційно почало запевняти, що над територією РФ ППО нібито змогла знищити 104 українських безпілотника.

Фото: соцмережі

За словами росіян, йдеться про:

47 дронів над Курською областю,

27 — над Брянською,

11 — над Смоленською,

7 –над Тверською,

4 — над Бєлгородською,

по 3 — над Нижньогородською та Калузькою,

по 1 — над Ростовською та Ленінградською областями РФ.

До слова, саме у Кстово розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез". Окрім того, біля нього у промзоні знаходяться хімічні підприємства і теплоелектростанція.