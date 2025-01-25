ГУР устроило масштабный интернет-сбой в России

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины — под удар попала компания "Мегафон". Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.
Главные тезисы
- Мощная кибератака ГУР привела к серьезным проблемам связи и доступа к сети в стране-агрессорке.
- Киберспециалисты усложнили работу не только "Мегафона", но и других провайдеров связи и интернет-сервисов.
- Российские пропагандисты публично признали результативность новой кибератаки ГУР.
ГУР нанесло мощный киберудар по России
Как сообщают инсайдеры Online.UA в военной разведке, в результате атаки в течение 24 января клиенты "Мегафона" столкнулись с серьезными проблемами со связью, а также доступом к сети.
Следует отметить, что российские пропагандисты все-таки признали истинную причину проблем со связью и доступом к сети.
Они заявили, что это была "результативная ковровая DDoS-атака на Мегафон".
Однако пресс-служба "Мегафона" продолжала врать, что их сеть якобы работает "штатно", но "возможные проблемы с доступом происходят по независимым от нас причинам".
ГУР уничтожило спутниковое оборудование оккупантов на Курщине
Стоит отметить, что украинские разведчики также продолжают активно уничтожать вражеские силы на поле боя.
Так недавно стало известно, что бойцы ГУР успешно уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области — речь идет об устройствах спутников "Ямал".
Это произошло в районе Теткино в России.
Кроме того, сообщается, что по укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение.
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