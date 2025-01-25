ГУР устроило масштабный интернет-сбой в России

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины — под удар попала компания "Мегафон". Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.

ГУР нанесло мощный киберудар по России

Как сообщают инсайдеры Online.UA в военной разведке, в результате атаки в течение 24 января клиенты "Мегафона" столкнулись с серьезными проблемами со связью, а также доступом к сети.

Со вчерашнего утра жители Москвы, Санкт-Петербурга и многих центральных регионов РФ начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений. Уже через несколько часов в "Роскомнадзоре" подтвердили "сбой на инфраструктуре компании Мегафон". Поделиться

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Следует отметить, что российские пропагандисты все-таки признали истинную причину проблем со связью и доступом к сети.

Они заявили, что это была "результативная ковровая DDoS-атака на Мегафон".

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Однако пресс-служба "Мегафона" продолжала врать, что их сеть якобы работает "штатно", но "возможные проблемы с доступом происходят по независимым от нас причинам".

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Успешная "ковровая атака" нарушила работу не только "Мегафона", но и операторов связи и интернета "Yota", "NetByNet", и лишила временного доступа россиян к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch, Discord, активно используемые российской армией и вражескими спецслужбами для агрессии против Украины, — отмечают источники Online.UA в ГУР. Поделиться

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ГУР уничтожило спутниковое оборудование оккупантов на Курщине

Стоит отметить, что украинские разведчики также продолжают активно уничтожать вражеские силы на поле боя.

Так недавно стало известно, что бойцы ГУР успешно уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области — речь идет об устройствах спутников "Ямал".

Это произошло в районе Теткино в России.

По данным разведчиков, с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот. Поделиться

Кроме того, сообщается, что по укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение.