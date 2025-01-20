ГУР уничтожило локомотив армии РФ в Санкт-Петербурге — видео

В российском Санкт-Петербурге на днях был уничтожен локомотив 3M62У. Он использовался для обеспечения логистики оккупационной армии РФ.

Что известно об уничтожении локомотива армии РФ в Санкт-Петербурге

По данным ГУР, локомотив был уничтожен еще 18 января 2025 г. на территории трамвайного депо "Ручьи" в Санкт-Петербурге.

Его использовали для транспортировки оружия, боеприпасов и военной техники русским оккупационным войскам.

По предварительной информации, в результате пожара была полностью уничтожена система управления локомотивом.

Локомотив, транспортировавший российское оружие и технику по железной дороге, восстановлению не подлежит, — отметили в ГУР. Поделиться

ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.

В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.

Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.