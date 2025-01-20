ГУР уничтожило локомотив армии РФ в Санкт-Петербурге — видео
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Украина
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ГУР уничтожило локомотив армии РФ в Санкт-Петербурге — видео

ГУР
ГУР уничтожило локомотив армии РФ в Санкт-Петербурге — видео
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В российском Санкт-Петербурге на днях был уничтожен локомотив 3M62У. Он использовался для обеспечения логистики оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Локомотив армии РФ был уничтожен ГУР в Санкт-Петербурге из-за пожара, который сделал невозможным восстановление системы управления.
  • Операция уничтожения локомотива — важная составляющая продолжающейся непрерывно борьбы против российской агрессии.
  • В Донецкой, Ленинградской и Ярославской областях также были уничтожены объекты, которые использовались войсками РФ.
  • Пожар на оборудовании для сотовой связи и уничтожение железнодорожных релейных шкафов в результате огня привел к нарушению логистики и связи оккупационной армии.
  • Действия ГУР направлены на прекращение поддержки военных действий российскими оккупантами в разных регионах Украины.

Что известно об уничтожении локомотива армии РФ в Санкт-Петербурге

По данным ГУР, локомотив был уничтожен еще 18 января 2025 г. на территории трамвайного депо "Ручьи" в Санкт-Петербурге.

Его использовали для транспортировки оружия, боеприпасов и военной техники русским оккупационным войскам.

По предварительной информации, в результате пожара была полностью уничтожена система управления локомотивом.

Локомотив, транспортировавший российское оружие и технику по железной дороге, восстановлению не подлежит, — отметили в ГУР.

ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.

В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.

Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.

Нарушение логистики и связи российской оккупационной армии — это важная составляющая операций, которая продолжается непрерывно, — подчеркнули в ГУР.

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