ГУР уничтожило локомотив армии РФ в Санкт-Петербурге — видео

В российском Санкт-Петербурге на днях был уничтожен локомотив 3M62У. Он использовался для обеспечения логистики оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Локомотив армии РФ был уничтожен ГУР в Санкт-Петербурге из-за пожара, который сделал невозможным восстановление системы управления.
- Операция уничтожения локомотива — важная составляющая продолжающейся непрерывно борьбы против российской агрессии.
- В Донецкой, Ленинградской и Ярославской областях также были уничтожены объекты, которые использовались войсками РФ.
- Пожар на оборудовании для сотовой связи и уничтожение железнодорожных релейных шкафов в результате огня привел к нарушению логистики и связи оккупационной армии.
- Действия ГУР направлены на прекращение поддержки военных действий российскими оккупантами в разных регионах Украины.
Что известно об уничтожении локомотива армии РФ в Санкт-Петербурге
По данным ГУР, локомотив был уничтожен еще 18 января 2025 г. на территории трамвайного депо "Ручьи" в Санкт-Петербурге.
Его использовали для транспортировки оружия, боеприпасов и военной техники русским оккупационным войскам.
По предварительной информации, в результате пожара была полностью уничтожена система управления локомотивом.
ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области
Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.
В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.
Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-