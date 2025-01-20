ГУР знищило локомотив армії РФ у Санкт-Петербурзі — відео

У російському Санкт-Петербурзі днями було знищено локомотив 3M62У. Він використовувався для забезпечення логістики окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Локомотив армії РФ був знищений ГУР у Санкт-Петербурзі через пожежу, яка унеможливила відновлення системи управління.
- Операція знищення локомотива — важлива складова боротьби проти російської агресії, що триває безперервно.
- У Донецькій, Ленінградській та Ярославській областях також було знищено об'єкти, які використовувалися військами РФ.
- Пожежа на обладнанні для стільникового зв'язку та знищення залізничних релейних шаф унаслідок вогню призвели до порушення логістики та зв'язку окупаційної армії.
- Дії ГУР спрямовані на припинення підтримки військових дій російськими окупантами у різних регіонах України.
Що відомо про знищення локомотива армії РФ у Санкт-Петербурзі
За даними ГУР, локомотив був знищений ще 18 січня 2025 року на території трамвайного депо "Руч'ї" в Санкт-Петербурзі.
Його використовували для транспортування зброї, боєприпасів та військової техніки російським окупаційним військам.
За попередньою інформацією, внаслідок пожежі було повністю знищено систему управління локомотивом.
ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області
Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.
У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.
Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.
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