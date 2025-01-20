ГУР знищило локомотив армії РФ у Санкт-Петербурзі — відео
Категорія
Україна
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ГУР знищило локомотив армії РФ у Санкт-Петербурзі — відео

ГУР
ГУР знищило локомотив армії РФ у Санкт-Петербурзі — відео
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У російському Санкт-Петербурзі днями було знищено локомотив 3M62У. Він використовувався для забезпечення логістики окупаційної армії РФ.

Головні тези:

  • Локомотив армії РФ був знищений ГУР у Санкт-Петербурзі через пожежу, яка унеможливила відновлення системи управління.
  • Операція знищення локомотива — важлива складова боротьби проти російської агресії, що триває безперервно.
  • У Донецькій, Ленінградській та Ярославській областях також було знищено об'єкти, які використовувалися військами РФ.
  • Пожежа на обладнанні для стільникового зв'язку та знищення залізничних релейних шаф унаслідок вогню призвели до порушення логістики та зв'язку окупаційної армії.
  • Дії ГУР спрямовані на припинення підтримки військових дій російськими окупантами у різних регіонах України.

Що відомо про знищення локомотива армії РФ у Санкт-Петербурзі

За даними ГУР, локомотив був знищений ще 18 січня 2025 року на території трамвайного депо "Руч'ї" в Санкт-Петербурзі.

Його використовували для транспортування зброї, боєприпасів та військової техніки російським окупаційним військам.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі було повністю знищено систему управління локомотивом.

Локомотив, який транспортував російську зброю та техніку залізницею, відновленню не підлягає, — зазначили в ГУР.

ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.

У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.

Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.

Порушення логістики та зв’язку російської окупаційної армії — це важлива складова операцій, яка триває безперервно, — підкреслили в ГУР.

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