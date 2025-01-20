ГУР знищило локомотив армії РФ у Санкт-Петербурзі — відео

У російському Санкт-Петербурзі днями було знищено локомотив 3M62У. Він використовувався для забезпечення логістики окупаційної армії РФ.

Що відомо про знищення локомотива армії РФ у Санкт-Петербурзі

За даними ГУР, локомотив був знищений ще 18 січня 2025 року на території трамвайного депо "Руч'ї" в Санкт-Петербурзі.

Його використовували для транспортування зброї, боєприпасів та військової техніки російським окупаційним військам.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі було повністю знищено систему управління локомотивом.

Локомотив, який транспортував російську зброю та техніку залізницею, відновленню не підлягає, — зазначили в ГУР. Поширити

ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.

У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.

Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.