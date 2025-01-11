Спецпризначенці ГУР ліквідували групу окупантів РФ під Покровськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці ГУР ліквідували групу окупантів РФ під Покровськом — відео

ГУР
Снайпери

Снайпери української розвідки ліквідували групу російських окупантів під Покровськом Донецької області. Воїни працювали у тилу ворога.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом у межах успішної операції.
  • Бійці розвідки працювали у тилу ворога та знищили загарбників снайперським вогнем.
  • Покровський напрямок є одним з найважчих на фронті, де продовжуються активні бойові дії.

Снайпери ГУР знищили групу окупантів під Покровськом

На відео зафіксовані результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем.

Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває.

Бої за Покровськ

Покровський напрямок — один з найважчих відрізків фронту. Активні бої там точаться понад пів року. Росіяни продовжують наступати, щоб прорвати оборону ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у районі Покровська українські захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій ворога.

Сили оборони наголошують, що росіяни не хочуть ув'язуватися у міські бої у Покровську. Тому окупанти намагаються перервати комунікації та логістичні ланцюжки ЗСУ.

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Категорія
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