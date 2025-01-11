Спецназовцы ГУР ликвидировали группу оккупантов РФ под Покровском — видео

Снайперы украинской разведки ликвидировали группу российских окупантов под Покровском Донецкой области. Воины работали в тылу неприятеля.

Снайперы ГУР уничтожили группу оккупантов под Покровском

На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских окупантов в районе Покровска Донецкой области.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.

Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей, боевая работа в тылу врага продолжается. Поделиться

Бои за Покровск

Покровское направление — один из самых тяжелых отрезков фронта. Активные бои там идут более полугода. Россияне продолжают наступать, чтобы прорвать оборону ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в районе Покровска украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия врага.

Силы обороны подчеркивают, что россияне не хотят увязываться в городские бои в Покровске. Поэтому оккупанты пытаются прервать коммуникации и логистические цепочки ВСУ.