Спецназовцы ГУР ликвидировали группу оккупантов РФ под Покровском — видео

Снайперы украинской разведки ликвидировали группу российских окупантов под Покровском Донецкой области. Воины работали в тылу неприятеля.
Главные тезисы
- Спецназ ГУР провел успешную операцию по ликвидации группы российских оккупантов под Покровском.
- Бойцы разведки работали в тылу врага и уничтожили захватчиков снайперским огнем.
- Покровское направление является одним из самых трудных на фронте, где продолжаются активные боевые действия.
- На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области.
Снайперы ГУР уничтожили группу оккупантов под Покровском
На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских окупантов в районе Покровска Донецкой области.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.
Бои за Покровск
Покровское направление — один из самых тяжелых отрезков фронта. Активные бои там идут более полугода. Россияне продолжают наступать, чтобы прорвать оборону ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в районе Покровска украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия врага.
Силы обороны подчеркивают, что россияне не хотят увязываться в городские бои в Покровске. Поэтому оккупанты пытаются прервать коммуникации и логистические цепочки ВСУ.
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