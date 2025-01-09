Бойцы ГУР уничтожили пушечную позицию армии РФ в Запорожской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР уничтожили пушечную позицию армии РФ в Запорожской области — видео

ГУР
Бойцы ГУР уничтожили пушечную позицию армии РФ в Запорожской области — видео
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Украинские разведчики успешно уничтожили пушечную позицию российских окупантов в Запорожской области с помощью ударных дронов.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики осуществили эффективное ударное выдвижение, уничтожив пушечную позицию российских окупантов в Запорожской области.
  • Применение современных беспилотных летательных аппаратов, включая дрон-камикадзе и FPV-дроны, позволило успешно ликвидировать враждебные цели.
  • Операция показала высокую эффективность украинских военных и готовность использовать современные технологии в борьбе с агрессором.
  • Деятельность украинских дронов с ударно-разведывательными возможностями обнаруживает и уничтожает объекты оккупантов, нанося значительные потери российским войскам.
  • Эти высокоточные удары подтверждают эффективность украинских технологий в борьбе за независимость и показывают профессионализм украинских военных.

Как ГУР дронами уничтожили пушечную позицию россиян

На опубликованном видео показана работа спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР. Бойцы обнаружили и уничтожили пушечную позицию противника, использовав современные беспилотные летательные аппараты.

Для ликвидации цели были применены:

  • Два дрона-камикадзе самолетного типа Darts с комбинированными боеприпасами массой в три килограмма каждый.

  • Три FPV-дроны Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными боеприпасами.

Эта операция демонстрирует эффективность современных технологий и профессионализм украинских военных в борьбе с агрессором.

Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов

На обнародованных кадрах зафиксирована работа бойцов группы Партизана 9 департамента ГУР Минобороны Украины. Благодаря ударно-разведывательным возможностям беспилотника "Сыч" украинские воины оперативно обнаруживают цели противника и уничтожают их.

Объекты, уничтожающие "Сычи":

  • склады боеприпасов и горючего;

  • командные пункты;

  • места скопления и проживания окупантов;

  • оборудование для связи и наблюдения;

  • автомобильную технику;

  • электроподстанции.

Эти высокоточные удары наносят значительные потери российским войскам, подтверждая эффективность украинских технологий в борьбе за независимость.

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