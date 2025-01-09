Бойцы ГУР уничтожили пушечную позицию армии РФ в Запорожской области — видео

Украинские разведчики успешно уничтожили пушечную позицию российских окупантов в Запорожской области с помощью ударных дронов.
Главные тезисы
- Украинские разведчики осуществили эффективное ударное выдвижение, уничтожив пушечную позицию российских окупантов в Запорожской области.
- Применение современных беспилотных летательных аппаратов, включая дрон-камикадзе и FPV-дроны, позволило успешно ликвидировать враждебные цели.
- Операция показала высокую эффективность украинских военных и готовность использовать современные технологии в борьбе с агрессором.
- Деятельность украинских дронов с ударно-разведывательными возможностями обнаруживает и уничтожает объекты оккупантов, нанося значительные потери российским войскам.
- Эти высокоточные удары подтверждают эффективность украинских технологий в борьбе за независимость и показывают профессионализм украинских военных.
Как ГУР дронами уничтожили пушечную позицию россиян
На опубликованном видео показана работа спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР. Бойцы обнаружили и уничтожили пушечную позицию противника, использовав современные беспилотные летательные аппараты.
Для ликвидации цели были применены:
Два дрона-камикадзе самолетного типа Darts с комбинированными боеприпасами массой в три килограмма каждый.
Три FPV-дроны Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными боеприпасами.
Эта операция демонстрирует эффективность современных технологий и профессионализм украинских военных в борьбе с агрессором.
Сокрушительные "Сычи" наказывают оккупантов. ГУР показало работу украинских дронов
На обнародованных кадрах зафиксирована работа бойцов группы Партизана 9 департамента ГУР Минобороны Украины. Благодаря ударно-разведывательным возможностям беспилотника "Сыч" украинские воины оперативно обнаруживают цели противника и уничтожают их.
Объекты, уничтожающие "Сычи":
склады боеприпасов и горючего;
командные пункты;
места скопления и проживания окупантов;
оборудование для связи и наблюдения;
автомобильную технику;
электроподстанции.
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