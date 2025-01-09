Бійці ГУР знищили гарматну позицію армії РФ у Запорізькій області — відео

Українські розвідники успішно знищили гарматну позицію російських окупантів у Запорізькій області за допомогою ударних дронів.
Головні тези:
- Українські розвідники здійснили ефективне ударне висунення, знищивши гарматну позицію російських окупантів у Запорізькій області.
- Застосування сучасних безпілотних літальних апаратів, включно з дронами-камікадзе та FPV-дронами, дозволило успішно ліквідувати ворожі цілі.
- Операція показала високу ефективність українських військових та їхню готовність використовувати сучасні технології у боротьбі з агресором.
- Діяльність українських дронів із ударно-розвідувальними можливостями виявляє та знищує об’єкти окупантів, завдаючи значних втрат російським військам.
- Ці високоточні удари підтверджують ефективність українських технологій у боротьбі за незалежність та демонструють професіоналізм українських військових.
Як ГУР дронами знищили гарматну позицію росіян
На опублікованому відео показано роботу спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР. Бійці виявили та знищили гарматну позицію ворога, використавши сучасні безпілотні літальні апарати.
Для ліквідації цілі були застосовані:
Два дрони-камікадзе літакового типу Darts із комбінованими боєприпасами масою три кілограми кожен.
Три FPV-дрони Babay-Heavy з півторакілограмовими кумулятивними боєприпасами.
Ця операція демонструє ефективність сучасних технологій і професіоналізм українських військових у боротьбі з агресором.
Нищівні "Сичі" карають окупантів. ГУР показало роботу українських дронів — відео
На оприлюднених кадрах зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони України. Завдяки ударно-розвідувальним можливостям безпілотника "Сич", українські воїни оперативно виявляють цілі противника та знищують їх.
Об’єкти, які знищують "Сичі":
склади боєприпасів та пального;
командні пункти;
місця скупчення та проживання окупантів;
обладнання для зв’язку та спостереження;
автомобільну техніку;
електропідстанції.
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