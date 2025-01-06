Командир армії РФ приказав стратити українського військового — перехоплення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир армії РФ приказав стратити українського військового — перехоплення ГУР

ГУР
Командир армії РФ приказав стратити українського військового — перехоплення ГУР
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Українська розвідка перехопила розмову російського командування. Під час розмови один із командирів армії РФ віддає злочинний наказ про страту військовополоненого українського військовослужбовця.

Головні тези:

  • Розкрито випадок страти українського військового російськими окупаційними військами.
  • Систематичні порушення норм міжнародного гуманітарного права вчинені російським командуванням.
  • Згідно зі звітом ООН, за зиму російська армія стратила щонайменше 32 українських військових у полоні.
  • У ГУР підтверджено вбивство окупантами 54 українських полонених, що призвело до відкриття 27 кримінальних справ.
  • Слова легендарного Олександра Мацієвського 'Слава Україні' стали причиною його розстрілу окупантами, що викликало глибоке обурення українського народу.

ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового

Як повідомили в ГУР, у перехопленій розмові командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ наказує підлеглому вбити полоненого бійця Сил оборони України.

У діалозі окупант доповідає командиру про виконання завдання та захоплення в полон українського військовослужбовця. У відповідь командир каже: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".

Це ще один доказ систематичних порушень норм міжнародного гуманітарного права російськими окупаційними військами. Ведучи злочинну війну, російська армія вдається до найпідліших і найогидніших злочинів, — заявили у ГУР.

Цей випадок є частиною низки злочинів, які демонструють грубе ігнорування окупантами міжнародних гуманітарних норм.

Що відомо про страти росіянами українських захисників

Згідно зі звітом ООН, російська армія за зиму стратила щонайменше 32 українських військових, які потрапили у полон.

При цьому в Офісі президента зазначають, що зафіксували вбивство окупантами 54 українських полонених. Було відкрито 27 кримінальних справ за фактами страти.

Один з найрезонансніших випадків розстрілу українського полоненого було вбивство військового Олександра Мацієвського. Окупанти розстріляли героя біля міста Соледар Донецької області після слів "Слава Україні".

Йому посмертно присвоїли звання Герой України, а також на честь Олександра Мацієвського у Києві встановили пам'ятник.

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