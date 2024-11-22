Російські окупанти стратили п'ятьох українських військовополонених під Вугледаром
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти стратили п'ятьох українських військовополонених під Вугледаром

Офіс Генерального прокурора
ЗСУ
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Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ — розпочато розслідування Офісом Генерального прокурора.

Головні тези:

  • Російські окупанти вбили п'ятьох українських військовополонених під Вугледаром, що є порушенням Женевських конвенцій.
  • Вчинення воєнних злочинів, які призвели до загибелі людей, кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
  • Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування відносно цих вбивств та проводить слідчі та розшукові дії.

Окупанти стратили 5 українських бійців під Вугледаром

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу Вугледара.

У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників.

Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події.

Чергова страта українських військовополонених росіянами на Покровському напрямку

Російські військові розстріляли, ймовірно, ще двох полонених захисників України на Покровському напрямку.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

За оперативними даними, воєнний злочин був скоєний 10 листопада.

Того дня під час штурму укріплень Збройних сил України біля села Новодмитрівка Донецької області російські загарбники взяли в полон двох українських бійців. Вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де надалі розстріляли.

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