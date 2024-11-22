Российские оккупанты казнили пятерых украинских военнопленных под Угледаром

Оккупанты казнили 5 украинских бойцов под Угледаром

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По оперативным данным, 2 октября 2024 года военнослужащие ВС РФ совершили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Угледара.

В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников.

Один из них был убит в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли. Поделиться

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Очередная казнь украинских военнопленных россиянами на Покровском направлении

Российские военные расстреляли, вероятно, еще двух пленных защитников Украины на Покровском направлении.

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Фейсбуке.

По оперативным данным, военное преступление было совершено 10 ноября.

В тот день во время штурма укреплений Вооруженных сил Украины у села Новодмитровка Донецкой области российские захватчики взяли в плен двух украинских бойцов. Они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где в дальнейшем расстреляли.