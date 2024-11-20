Российские захватчики расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении

Российские военные расстреляли предположительно еще двух пленных защитников Украины на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Российские захватчики совершили тяжкое международное преступление, расстреляв двух украинских военнопленных на Покровском направлении.
- Увеличение случаев убийства украинских защитников представляет серьезную угрозу безопасности Украины, требующую проведения досудебного расследования и привлечения виновных к ответственности.
- Офис генерального прокурора Украины активно работает над раскрытием преступлений против военнопленных и выявлением причастных лиц, включая представителей высшего командования Вооруженных Сил РФ.
- Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных, вызвав возмущение и требование срочных мер со стороны международного сообщества.
- Убийство военнопленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций, поэтому начато расследование и возбуждено уголовное дело, а также приняты меры по привлечению виновных к ответственности.
Очередная казнь украинских военнопленных россиянами на Покровском направлении
Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Фейсбуке.
По оперативным данным, военное преступление было совершено 10 ноября.
В тот день во время штурма укреплений Вооруженных сил Украины у села Новодмитровка Донецкой области российские захватчики взяли в плен двух украинских бойцов. Они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где в дальнейшем расстреляли.
Продолжается проверка информации об убийстве российскими военными еще троих раненых защитников Украины на этой позиции.
В ОГП подчеркнули, что расстрел военнопленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.
Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных
Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.
По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.
Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.
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