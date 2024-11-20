Российские захватчики расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Российские захватчики расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении

Офис Генерального прокурора
ВСУ
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Российские военные расстреляли предположительно еще двух пленных защитников Украины на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Российские захватчики совершили тяжкое международное преступление, расстреляв двух украинских военнопленных на Покровском направлении.
  • Увеличение случаев убийства украинских защитников представляет серьезную угрозу безопасности Украины, требующую проведения досудебного расследования и привлечения виновных к ответственности.
  • Офис генерального прокурора Украины активно работает над раскрытием преступлений против военнопленных и выявлением причастных лиц, включая представителей высшего командования Вооруженных Сил РФ.
  • Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных, вызвав возмущение и требование срочных мер со стороны международного сообщества.
  • Убийство военнопленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций, поэтому начато расследование и возбуждено уголовное дело, а также приняты меры по привлечению виновных к ответственности.

Очередная казнь украинских военнопленных россиянами на Покровском направлении

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Фейсбуке.

По оперативным данным, военное преступление было совершено 10 ноября.

В тот день во время штурма укреплений Вооруженных сил Украины у села Новодмитровка Донецкой области российские захватчики взяли в плен двух украинских бойцов. Они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где в дальнейшем расстреляли.

Продолжается проверка информации об убийстве российскими военными еще троих раненых защитников Украины на этой позиции.

В ОГП подчеркнули, что расстрел военнопленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование.

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.

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