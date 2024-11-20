Российские захватчики расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении

Российские военные расстреляли предположительно еще двух пленных защитников Украины на Покровском направлении.

Очередная казнь украинских военнопленных россиянами на Покровском направлении

Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Фейсбуке.

По оперативным данным, военное преступление было совершено 10 ноября.

В тот день во время штурма укреплений Вооруженных сил Украины у села Новодмитровка Донецкой области российские захватчики взяли в плен двух украинских бойцов. Они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где в дальнейшем расстреляли.

Продолжается проверка информации об убийстве российскими военными еще троих раненых защитников Украины на этой позиции.

В ОГП подчеркнули, что расстрел военнопленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование. Поделиться

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.