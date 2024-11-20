Російські загарбники розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку

Російські військові розстріляли, імовірно, ще двох полонених захисників України на Покровському напрямку.

Чергова страта українських військовополонених росіянами на Покровському напрямку

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

За оперативними даними, воєнний злочин був скоєний 10 листопада.

Того дня під час штурму укріплень Збройних сил України біля села Новодмитрівка Донецької області російські загарбники взяли в полон двох українських бійців. Вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де надалі розстріляли.

Триває перевірка інформації про вбивство російськими військовими ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

В ОГП наголосили, що розстріл військовополонених є тяжким міжнародним злочином та грубим порушенням Женевських конвенцій.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочате досудове розслідування. Поширити

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.