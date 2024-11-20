Російські загарбники розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку

Російські військові розстріляли, імовірно, ще двох полонених захисників України на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Російські військові розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку, вчинивши тяжкий міжнародний злочин.
- За інформацією Офісу генерального прокурора, у 2023 році кількість випадків убивства українських захисників різко зросла, що становить серйозну загрозу безпеці України.
- Провадиться досудове розслідування з метою встановлення причетності російських військових до убивства українських військовополонених та притягнення винних до відповідальності.
- Україна активно працює над розкриттям злочинів проти військовополонених та пошуком винних серед представників вищого командування Збройних сил РФ.
Чергова страта українських військовополонених росіянами на Покровському напрямку
Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.
За оперативними даними, воєнний злочин був скоєний 10 листопада.
Того дня під час штурму укріплень Збройних сил України біля села Новодмитрівка Донецької області російські загарбники взяли в полон двох українських бійців. Вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де надалі розстріляли.
Триває перевірка інформації про вбивство російськими військовими ще трьох поранених захисників України на цій позиції.
В ОГП наголосили, що розстріл військовополонених є тяжким міжнародним злочином та грубим порушенням Женевських конвенцій.
Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.
Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.
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