Страта українських військовополонених. Офіс Генпрокурора розслідує 49 справ щодо злочинів російських окупантів

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.

Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їхнього припинення і покарання винних. Поширити

Офіс Генпрокурора встановлює особи страчених українських військовополонених

Ідентифіковано українських полонених, які були вбиті росіянами 23 жовтня та 1 листопада на Донеччині.

Про це сказав начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в етері "Суспільного".

Він деталізував, що вже ідентифіковано трьох українських захисників, яких окупанти розстріляли 1 листопада поблизу селища Вишневе на Покровському напрямку.

Крім того, ідентифіковано п'ятьох наших захисників, які були на позиції у місті Селидове і трьох з яких розстріляли військові РФ 23 жовтня.

Зараз ми вживаємо заходів для точнішої ідентифікації саме трьох вбитих військовополонених. Щодо долі ще двох військових, які там перебували, ми також вживаємо заходів, щоб встановити, що з ними зараз.

При цьому він наголосив, що в правоохоронців вже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців страти українських полонених, тобто щодо тих підрозділів збройних сил РФ, які штурмували українські позиції.