Страта українських військовополонених. Офіс Генпрокурора розслідує 49 справ щодо злочинів російських окупантів

Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства росіянами 124 українських військовополонених.
Головні тези:
- Офіс Генпрокурора розслідує 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 українських військовополонених.
- Злочини були зафіксовані найчастіше в Донецькій області, де були вбиті 62 полонених.
- Правоохоронці встановлюють особи страчених українських військовополонених та шукають винних у вбивствах.
- Ідентифіковано українських захисників, яких російські окупанти розстріляли на Донеччині.
- Правоохоронці мають попередню інформацію про безпосередніх виконавців страти українських військовополонених та продовжують розслідування.
Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.
Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.
Офіс Генпрокурора встановлює особи страчених українських військовополонених
Ідентифіковано українських полонених, які були вбиті росіянами 23 жовтня та 1 листопада на Донеччині.
Про це сказав начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в етері "Суспільного".
Він деталізував, що вже ідентифіковано трьох українських захисників, яких окупанти розстріляли 1 листопада поблизу селища Вишневе на Покровському напрямку.
Крім того, ідентифіковано п'ятьох наших захисників, які були на позиції у місті Селидове і трьох з яких розстріляли військові РФ 23 жовтня.
Зараз ми вживаємо заходів для точнішої ідентифікації саме трьох вбитих військовополонених. Щодо долі ще двох військових, які там перебували, ми також вживаємо заходів, щоб встановити, що з ними зараз.
При цьому він наголосив, що в правоохоронців вже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців страти українських полонених, тобто щодо тих підрозділів збройних сил РФ, які штурмували українські позиції.
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