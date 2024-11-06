Казнь украинских военнопленных. Офис Генпрокурора расследует 49 дел насчет преступлений российских оккупантов

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных. Поделиться

Офис Генпрокурора устанавливает личности казненных украинских военнопленных

Идентифицированы украинские пленные, которые были убиты россиянами 23 октября и 1 ноября в Донецкой области.

Об этом сказал начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко в эфире "Общественного".

Он детализировал, что уже идентифицированы три украинских защитника, которых оккупанты расстреляли 1 ноября вблизи поселка Вишневое на Покровском направлении.

Кроме того, идентифицированы пять наших защитников, которые были на позиции в городе Селидово и трое из которых были расстреляны военными РФ 23 октября.

Сейчас мы принимаем меры по более точной идентификации именно троих убитых военнопленных. Что касается судьбы еще двух находившихся там военных, мы также принимаем меры, чтобы установить, что с ними сейчас.

При этом он отметил, что у правоохранителей уже есть предварительная информация о непосредственных исполнителях казни украинских пленных, то есть о тех подразделениях вооруженных сил РФ, которые штурмовали украинские позиции.