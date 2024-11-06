Казнь украинских военнопленных. Офис Генпрокурора расследует 49 дел насчет преступлений российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Казнь украинских военнопленных. Офис Генпрокурора расследует 49 дел насчет преступлений российских оккупантов

ВСУ
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Источник:  УНИАН

Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства россиянами 124 украинских военнопленных.

Главные тезисы

  • Офис Генпрокурора Украины расследует 49 уголовных дел по фактам убийства 124 украинских военнопленных российскими оккупантами.
  • Большинство преступлений зафиксировано в Донецкой области, где были убиты 62 пленных.
  • Правоохранители идентифицируют украинских защитников, расстрелянных российскими военными, и выявляют подозреваемых в организации преступлений.
  • Офис Генпрокурора строит дела против представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, возможно причастных к убийству украинских военнопленных.
  • Правоохранители имеют предварительную информацию о непосредственных исполнителях казни украинских пленных и активно работают над подтверждением версий.

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.

Офис Генпрокурора устанавливает личности казненных украинских военнопленных

Идентифицированы украинские пленные, которые были убиты россиянами 23 октября и 1 ноября в Донецкой области.

Об этом сказал начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко в эфире "Общественного".

Он детализировал, что уже идентифицированы три украинских защитника, которых оккупанты расстреляли 1 ноября вблизи поселка Вишневое на Покровском направлении.

Кроме того, идентифицированы пять наших защитников, которые были на позиции в городе Селидово и трое из которых были расстреляны военными РФ 23 октября.

Сейчас мы принимаем меры по более точной идентификации именно троих убитых военнопленных. Что касается судьбы еще двух находившихся там военных, мы также принимаем меры, чтобы установить, что с ними сейчас.

При этом он отметил, что у правоохранителей уже есть предварительная информация о непосредственных исполнителях казни украинских пленных, то есть о тех подразделениях вооруженных сил РФ, которые штурмовали украинские позиции.

И сейчас мы следственным путем пытаемся подтвердить или опровергнуть эту информацию. То есть мы уже имеем ориентир, кто это мог быть. Сейчас только берём доказательства в подтверждение нашей версии.

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