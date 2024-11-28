Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених на Покровському напрямку

Офіс Генерального прокурора
ЗСУ

Російські військові розстріляли ще чотирьох українських захисників, яких узяли в полон під час штурму в Покровському районі Донецької області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Головні тези:

  • Російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених на Покровському напрямку під час ворожого штурму.
  • За фактом цього злочину розпочато досудове розслідування згідно з законами України.
  • Умисне вбивство військовополонених становить грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Російські терористи стратили 4 полонених військових ЗСУ

За оперативними даними, 22 листопада загарбники здійснили наступ на позицію Збройних сил України поблизу села Петрівка.

Під час ворожого штурму четверо бійців ЗСУ вимушені були здатися в полон.

Одразу після цього російські військові відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.

В Офісі генпрокурора наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, кваліфікується воно як тяжкий міжнародний злочин.

Окупанти розстріляли 5 українських бійців у Запорізькій області

24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військовослужбовці армії РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. У розпорядженні слідчих також є відеозапис, що зафіксував момент розстрілу.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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