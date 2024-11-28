Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених на Покровському напрямку

Російські військові розстріляли ще чотирьох українських захисників, яких узяли в полон під час штурму в Покровському районі Донецької області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Головні тези:
- Російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених на Покровському напрямку під час ворожого штурму.
- За фактом цього злочину розпочато досудове розслідування згідно з законами України.
- Умисне вбивство військовополонених становить грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Російські терористи стратили 4 полонених військових ЗСУ
За оперативними даними, 22 листопада загарбники здійснили наступ на позицію Збройних сил України поблизу села Петрівка.
Одразу після цього російські військові відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.
В Офісі генпрокурора наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, кваліфікується воно як тяжкий міжнародний злочин.
Окупанти розстріляли 5 українських бійців у Запорізькій області
24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військовослужбовці армії РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.
Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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