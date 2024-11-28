Российские оккупанты казнили четырех украинских военнопленных на Покровском направлении

Российские военные расстреляли еще четырех украинских защитников, взятых в плен во время штурма в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Российские террористы казнили 4 пленных военных ВСУ

По оперативным данным, 22 ноября захватчики совершили наступление на позицию Вооруженных сил Украины вблизи села Петровка.

Во время вражеского штурма четверо бойцов ВСУ вынуждены были сдаться в плен. Поделиться

Сразу после этого российские военные открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, квалифицируется оно как тяжкое международное преступление.

Оккупанты расстреляли 5 украинских бойцов в Запорожской области

24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Правоохранители установили подразделение русской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела. Поделиться

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).