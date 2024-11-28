Российские оккупанты казнили четырех украинских военнопленных на Покровском направлении

Российские военные расстреляли еще четырех украинских защитников, взятых в плен во время штурма в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Главные тезисы
- Российские военные расстреляли четырех украинских защитников на Покровском направлении, нарушив Женевские конвенции и международное право.
- Умышленное убийство военнопленных является тяжким преступлением и подлежит строгому наказанию по законам Украины.
- Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту убийства украинских военных, чтобы найти и наказать причастных лиц.
Российские террористы казнили 4 пленных военных ВСУ
По оперативным данным, 22 ноября захватчики совершили наступление на позицию Вооруженных сил Украины вблизи села Петровка.
Сразу после этого российские военные открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.
В Офисе генпрокурора подчеркивают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, квалифицируется оно как тяжкое международное преступление.
Оккупанты расстреляли 5 украинских бойцов в Запорожской области
24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.
Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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