Командир армии РФ приказал казнить украинского военного — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Командир армии РФ приказал казнить украинского военного — перехват ГУР

ГУР
Командир армии РФ приказал казнить украинского военного — перехват ГУР
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Украинская разведка перехватила разговор русского командования. Во время разговора один из командиров армии РФ отдает преступный приказ о смертной казни военнопленного украинского военнослужащего.

Главные тезисы

  • Раскрыт случай казни украинского военного российскими оккупационными войсками.
  • Систематические нарушения норм интернационального гуманитарного права совершены русским командованием.
  • Согласно отчету ООН, за зиму российская армия казнила по меньшей мере 32 украинских военных в плену.
  • В ГУР подтверждено убийство оккупантами 54 украинских пленных, что привело к возбуждению 27 уголовных дел.

ГУР перехватило приказ российского командования о казни украинского военного

Как сообщили в ГУР, в перехваченном разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ предписывает подчиненному убить пленника Сил обороны Украины.

В диалоге оккупант докладывает командиру о выполнении задания и захвате в плен украинского военнослужащего. В ответ командир говорит: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".

Это еще одно подтверждение систематических нарушений норм интернационального гуманитарного права русскими оккупационными войсками. Ведя преступную войну, российская армия прибегает к самым подлым и отвратительным преступлениям, — заявили в ГУР.

Этот случай является частью ряда преступлений, демонстрирующих грубое игнорирование оккупантами международных гуманитарных норм.

Что известно о казнях россиян украинских защитников

Согласно отчету ООН, российская армия за зиму казнила по меньшей мере 32 попавших в плен украинских военных.

При этом в Офисе президента отмечают, что зафиксировали убийство оккупантами 54 украинских пленных.

Один из самых резонансных случаев расстрела украинского пленника было убийство военного Александра Мациевского. Оккупанты расстреляли героя у города Соледар Донецкой области после слов "Слава Украине".

Ему посмертно присвоили звание Героя Украины, а также в честь Александра Мациевского в Киеве установили памятник.

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