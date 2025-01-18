У ГУР показали диверсію руху опору поблизу Краснодара — відео
Категорія
Події
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У ГУР показали диверсію руху опору поблизу Краснодара — відео

ГУР
пожежа

Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу російського Краснодара.

Головні тези:

  • Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу російського Краснодара, підпаливши їх, що підтверджено ГУР.
  • Рух опору путінському режиму активізується, що свідчить про спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України також повідомило про диверсію на залізниці під Москвою, яка призвела до вибуху та знищення вагонів вантажного поїзда.
  • Злочинні дії диверсантів та активізація руху опору свідчать про підтримку Україною демократичних цінностей та боротьбу проти агресії.
  • Масштаб завданих збитків встановлюється, а дії руху опору відзначаються ГУР як важливий крок у спротиві проти агресора.

Диверсанти підпалили вежі зв’язку неподалік Краснодара — ГУР

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Фейсбуці.

Вночі 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх, зазначили в ГУР.

Як наголосили у розвідці, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється.

ГУР влаштувало диверсію на залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.

Масштаб завданих збитків встановлюється.

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Категорія
Україна
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