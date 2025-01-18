У ГУР показали диверсію руху опору поблизу Краснодара — відео

Диверсанти підпалили вежі зв’язку неподалік Краснодара — ГУР

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Фейсбуці.

Вночі 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх, зазначили в ГУР.

Як наголосили у розвідці, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється.

ГУР влаштувало диверсію на залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії. Поширити

Масштаб завданих збитків встановлюється.