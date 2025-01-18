У ГУР показали диверсію руху опору поблизу Краснодара — відео

Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу російського Краснодара.
Головні тези:
- Невідомі диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу російського Краснодара, підпаливши їх, що підтверджено ГУР.
- Рух опору путінському режиму активізується, що свідчить про спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України також повідомило про диверсію на залізниці під Москвою, яка призвела до вибуху та знищення вагонів вантажного поїзда.
- Злочинні дії диверсантів та активізація руху опору свідчать про підтримку Україною демократичних цінностей та боротьбу проти агресії.
- Масштаб завданих збитків встановлюється, а дії руху опору відзначаються ГУР як важливий крок у спротиві проти агресора.
Диверсанти підпалили вежі зв’язку неподалік Краснодара — ГУР
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Фейсбуці.
Вночі 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх, зазначили в ГУР.
Як наголосили у розвідці, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється.
ГУР влаштувало диверсію на залізниці під Москвою
Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Масштаб завданих збитків встановлюється.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-