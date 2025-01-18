У ГУР показали диверсию движения сопротивления вблизи Краснодара — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ГУР показали диверсию движения сопротивления вблизи Краснодара — видео

ГУР
пожар
Читати українською

Неизвестные диверсанты сожгли башни связи вблизи российского Краснодара.

Главные тезисы

  • Диверсия движения сопротивления вблизи Краснодара оказывает сопротивление преступной войне против Украины.
  • Усиление действий диверсантов свидетельствует о борьбе за демократические ценности и против агрессии.
  • Действия ГУР на железной дороге под Москвой направлены на противодействие логистике армии РФ.

Диверсанты подожгли башни связи недалеко от Краснодара — ГУР

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Фейсбуке.

Ночью 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две башни связи близ Краснодара, поджег их, отметили в ГУР.

Как отметили в разведке, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

ГУР устроило диверсию на железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия в Геническе. Партизане уничтожили два грузовика с военными армии РФ
Диверсия в Геническе. Партизане уничтожили два грузовика с военными армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия в Нижнем Тагиле. Взрывчатка сдетонировала на железной дороге у нефтебазы
Нижний Тагил
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия на российской железной дороге в Нижнем Тагиле — появились новые фото
Железная дорога

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?