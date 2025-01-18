У ГУР показали диверсию движения сопротивления вблизи Краснодара — видео

Диверсанты подожгли башни связи недалеко от Краснодара — ГУР

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Фейсбуке.

Ночью 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две башни связи близ Краснодара, поджег их, отметили в ГУР.

Как отметили в разведке, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

ГУР устроило диверсию на железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии. Поделиться

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.