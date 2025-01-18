У ГУР показали диверсию движения сопротивления вблизи Краснодара — видео

Неизвестные диверсанты сожгли башни связи вблизи российского Краснодара.
Главные тезисы
- Диверсия движения сопротивления вблизи Краснодара оказывает сопротивление преступной войне против Украины.
- Усиление действий диверсантов свидетельствует о борьбе за демократические ценности и против агрессии.
- Действия ГУР на железной дороге под Москвой направлены на противодействие логистике армии РФ.
Диверсанты подожгли башни связи недалеко от Краснодара — ГУР
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Фейсбуке.
Ночью 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две башни связи близ Краснодара, поджег их, отметили в ГУР.
Как отметили в разведке, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.
ГУР устроило диверсию на железной дороге под Москвой
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.
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