ГУР влаштувало масштабний інтернет-збій у Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у російській агресії проти України — під удар потрапила компанія “МегаФон”. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.
Головні тези:
- Потужна кібератака ГУР привела до серйозних проблем зі зв'язком та доступом до мережі у країні-агресорці.
- Кіберфахівці ускладнили роботу не лише “МегаФону”, але й інших провайдерів зв'язку та інтернет-сервісів.
- Російські пропагандисти публічно визнали результативність нової кібератаки ГУР.
ГУР завдало потужного кіберудару по Росії
Як повідомляють інсайдери Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок атаки протягом 24 січня клієнти “МегаФону” мали серйозні проблеми зі зв’язком, а також доступом до мережі.
Варто зазначити, що російські пропагандисти все-таки визнали справжню причину проблем зі зв’язом та доступом до мережі.
Вони заявили, що це була “результативная ковровая DDoS-атака на МегаФон”.
Однак пресслужба “МегаФону” продовжувала брехати, що їхня мережа нібито працює “штатно”, але “возможные проблемы с доступом происходят по независимым от нас причинам”.
ГУР знищило супутникове обладнання окупантів на Курщині
Варто зазначити, що українські розвідники також продовжують активно нищити ворожі сили безпосередньо на полі бою.
Так нещодавно стало відомо, що бійці ГУР успішно знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області — мовиться про пристрої для супутників "Ямал".
Це сталося в районі Тьоткіно в Росії.
Окрім того, наголошується, що по укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження.
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