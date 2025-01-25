ГУР влаштувало масштабний інтернет-збій у Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у російській агресії проти України — під удар потрапила компанія “МегаФон”. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

ГУР завдало потужного кіберудару по Росії

Як повідомляють інсайдери Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок атаки протягом 24 січня клієнти “МегаФону” мали серйозні проблеми зі зв’язком, а також доступом до мережі.

Від вчорашнього ранку — мешканці Москви, Санкт-Петербургу та багатьох центральних регіонів РФ почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Вже за кілька годин в “Роскомнагляді” підтвердили “сбой на инфраструктуре компании МегаФон”. Поширити

Фото: скриншот

Варто зазначити, що російські пропагандисти все-таки визнали справжню причину проблем зі зв’язом та доступом до мережі.

Вони заявили, що це була “результативная ковровая DDoS-атака на МегаФон”.

Фото: скриншот

Однак пресслужба “МегаФону” продовжувала брехати, що їхня мережа нібито працює “штатно”, але “возможные проблемы с доступом происходят по независимым от нас причинам”.

Фото: скриншот

Успішна “килимова атака” порушила роботу не лише “МегаФону”, але й операторів звʼязку та інтернету «Yota», «NetByNet», та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України, — наголошують джерела Online.UA у ГУР. Поширити

Фото: скриншот

ГУР знищило супутникове обладнання окупантів на Курщині

Варто зазначити, що українські розвідники також продовжують активно нищити ворожі сили безпосередньо на полі бою.

Так нещодавно стало відомо, що бійці ГУР успішно знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області — мовиться про пристрої для супутників "Ямал".

Це сталося в районі Тьоткіно в Росії.

За даними розвідників, за допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот. Поширити

Окрім того, наголошується, що по укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження.