ГУР показало знищення російських "Тигрів" та Т-72 — відео

Бійці Головного управління розвідки продемонстрували результати своєї роботи на полі бою в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області.

ГУР продовжує успішно нищити сили ворога

Як зазначає пресслужба українських розвідників, воїни підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, активно знищують бронетехніку, транспорт, вогневі позиції та особовий склад армії РФ.

Бійці встигли зафіксувати на відео результати бойової роботи на фронті в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області.

Цього разу захисникам вдалося успішно спалити три російські броньовані машини “Тигр”, дві БМП, знищити та уразити три ворожі танки Т-72.

Також під гарячу руку майстрів FPV ГУР МО України потрапили вогневі позиції та укриття ворога, місця накопичення російських окупантів, транспортні засоби та військове обладнання. Боротьба триває! Слава Україні! — наголошує ГУР. Поширити

Втрати армії РФ станом на 22 січня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 828 470 (+1650) осіб

танків — 9859 (+7) од,

бойових броньованих машин — 20545 (+37) од,

артилерійських систем — 22309 (+14) од,

РСЗВ — 1263 (+0) од,

засоби ППО — 1050 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23213 (+51),

крилаті ракети — 3053 (+2),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 35071 (+79) од,

спеціальна техніка — 3715 (+0)