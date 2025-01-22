Бійці ГУР дронами знищили супутникове обладнання окупантів на Курщині — відео

Українські розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області. Мова йде про пристрої для супутників "Ямал".
Головні тези:
- Бійці ГУР успішно знищили вороже супутникове обладнання на Курщині, зокрема пристрої для користування супутниками “Ямал”.
- За допомогою FPV-дронів розвідники здійснили вогневе ураження на ворожі позиції, завдаючи втрат окупантам.
- Спецпризначенці продовжують бойову роботу в тилу ворога, намагаючись знищити загарбників та перерізати їхні логістичні шляхи.
Бійці ГУР завдали втрат окупантам на Курщині
17 січня бійці ГУР МО України в районі Тьоткіного в Росії виявили ворожу позицію із важливими супутниковим обладнанням.
По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження.
Снайпери ГУР знищили групу окупантів під Покровськом
На відео зафіксовані результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем.
Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває.
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