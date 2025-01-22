Бійці ГУР дронами знищили супутникове обладнання окупантів на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР дронами знищили супутникове обладнання окупантів на Курщині — відео

ГУР
ГУР

Українські розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ у Курській області. Мова йде про пристрої для супутників "Ямал".

Головні тези:

  • Бійці ГУР успішно знищили вороже супутникове обладнання на Курщині, зокрема пристрої для користування супутниками “Ямал”.
  • За допомогою FPV-дронів розвідники здійснили вогневе ураження на ворожі позиції, завдаючи втрат окупантам.
  • Спецпризначенці продовжують бойову роботу в тилу ворога, намагаючись знищити загарбників та перерізати їхні логістичні шляхи.

Бійці ГУР завдали втрат окупантам на Курщині

17 січня бійці ГУР МО України в районі Тьоткіного в Росії виявили ворожу позицію із важливими супутниковим обладнанням.

За даними розвідників, за допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.

По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження.

Снайпери ГУР знищили групу окупантів під Покровськом

На відео зафіксовані результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували групу загарбників снайперським вогнем.

Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває.

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