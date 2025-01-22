Бойцы ГУР дронами уничтожили спутниковое оборудование оккупантов на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР дронами уничтожили спутниковое оборудование оккупантов на Курщине — видео

ГУР
ГУР
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Украинские разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области. Речь идет об устройствах для спутников "Ямал".

Главные тезисы

  • Украинские бойцы ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование РФ на Курщине, используя FPV-дроны.
  • Разведчики нанесли урон оккупантам и перерезают их логистические пути, продолжая боевую работу в тылу врага.
  • Военные операции направлены на ликвидацию захватчиков и нейтрализацию вражеских устройств для пользования спутниками "Ямал".

Бойцы ГУР нанесли урон оккупантам на Курщине

17 января бойцы ГУР МО Украины в районе Теткиного в России обнаружили враждебную позицию с важным спутниковым оборудованием.

По данным разведчиков, с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот.

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесен огневой поражение.

Снайперы ГУР уничтожили группу оккупантов под Покровском

На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских окупантов в районе Покровска Донецкой области.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.

Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей, боевая работа в тылу врага продолжается.

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