Бойцы ГУР дронами уничтожили спутниковое оборудование оккупантов на Курщине — видео

Украинские разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области. Речь идет об устройствах для спутников "Ямал".
Главные тезисы
- Украинские бойцы ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование РФ на Курщине, используя FPV-дроны.
- Разведчики нанесли урон оккупантам и перерезают их логистические пути, продолжая боевую работу в тылу врага.
- Военные операции направлены на ликвидацию захватчиков и нейтрализацию вражеских устройств для пользования спутниками "Ямал".
Бойцы ГУР нанесли урон оккупантам на Курщине
17 января бойцы ГУР МО Украины в районе Теткиного в России обнаружили враждебную позицию с важным спутниковым оборудованием.
По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесен огневой поражение.
Снайперы ГУР уничтожили группу оккупантов под Покровском
На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских окупантов в районе Покровска Донецкой области.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.
Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей, боевая работа в тылу врага продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-