Бойцы ГУР дронами уничтожили спутниковое оборудование оккупантов на Курщине — видео

Украинские разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ в Курской области. Речь идет об устройствах для спутников "Ямал".

Бойцы ГУР нанесли урон оккупантам на Курщине

17 января бойцы ГУР МО Украины в районе Теткиного в России обнаружили враждебную позицию с важным спутниковым оборудованием.

По данным разведчиков, с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот. Поделиться

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесен огневой поражение.

Снайперы ГУР уничтожили группу оккупантов под Покровском

На видео зафиксированы результаты успешной засады на российских окупантов в районе Покровска Донецкой области.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.