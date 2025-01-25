ГУР показало уничтожение российских "Тигров" и Т-72 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало уничтожение российских "Тигров" и Т-72 — видео

ГУР
ГУР
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Бойцы Главного управления разведки продемонстрировали результаты своей работы на поле боя в районе Покровска Донецкой области и Запорожской области.

Главные тезисы

  • Разведчики уничтожили три российских бронированных машины "Тигр" и вражеские танки Т-72.
  • Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ.

ГУР продолжает успешно уничтожать силы врага

Как отмечает пресс-служба украинских разведчиков, воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, активно уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав армии РФ.

Бойцы успели зафиксировать на видео результаты боевой работы на фронте в районе Покровска Донецкой области и Запорожской области.

В этот раз защитникам удалось успешно сжечь три российских бронированных машины "Тигр", две БМП, уничтожить и поразить три вражеских танка Т-72.

Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытие врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование. Борьба продолжается! Слава Украине! — подчеркивает ГУР.

Потери армии РФ по состоянию на 22 января 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 828 470 (+1650) человек

  • танков — 9859 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 20545 (+37) ед,

  • артиллерийских систем — 22309 (+14) ед,

  • РСЗО — 1263 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1050 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23213 (+51),

  • крылатые ракеты — 3053 (+2),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35071 (+79) ед,

  • специальная техника — 3715 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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