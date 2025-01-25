ГУР показало уничтожение российских "Тигров" и Т-72 — видео

Бойцы Главного управления разведки продемонстрировали результаты своей работы на поле боя в районе Покровска Донецкой области и Запорожской области.
Главные тезисы
- Разведчики уничтожили три российских бронированных машины "Тигр" и вражеские танки Т-72.
- Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ.
ГУР продолжает успешно уничтожать силы врага
Как отмечает пресс-служба украинских разведчиков, воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, активно уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав армии РФ.
Бойцы успели зафиксировать на видео результаты боевой работы на фронте в районе Покровска Донецкой области и Запорожской области.
В этот раз защитникам удалось успешно сжечь три российских бронированных машины "Тигр", две БМП, уничтожить и поразить три вражеских танка Т-72.
Потери армии РФ по состоянию на 22 января 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 828 470 (+1650) человек
танков — 9859 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 20545 (+37) ед,
артиллерийских систем — 22309 (+14) ед,
РСЗО — 1263 (+0) ед,
средства ПВО — 1050 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23213 (+51),
крылатые ракеты — 3053 (+2),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35071 (+79) ед,
специальная техника — 3715 (+0)
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