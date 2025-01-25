ГУР показало уничтожение российских "Тигров" и Т-72 — видео

Бойцы Главного управления разведки продемонстрировали результаты своей работы на поле боя в районе Покровска Донецкой области и Запорожской области.

ГУР продолжает успешно уничтожать силы врага

Как отмечает пресс-служба украинских разведчиков, воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, активно уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав армии РФ.

Бойцы успели зафиксировать на видео результаты боевой работы на фронте в районе Покровска Донецкой области и Запорожской области.

В этот раз защитникам удалось успешно сжечь три российских бронированных машины "Тигр", две БМП, уничтожить и поразить три вражеских танка Т-72.

Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытие врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование. Борьба продолжается! Слава Украине! — подчеркивает ГУР. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 22 января 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 828 470 (+1650) человек

танков — 9859 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 20545 (+37) ед,

артиллерийских систем — 22309 (+14) ед,

РСЗО — 1263 (+0) ед,

средства ПВО — 1050 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 23213 (+51),

крылатые ракеты — 3053 (+2),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 35071 (+79) ед,

специальная техника — 3715 (+0)