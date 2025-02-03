Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ

У ніч проти 3 лютого Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ дронами уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.
Головні тези:
- Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ вночі 3 лютого 2025 року.
- Генштаб підтвердив ураження енергооб'єктів РФ дронами українських військ.
- Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ є ключовими виробниками палива для російської окупаційної армії.
- На Волгоградському заводі підпалили факельне господарство та технологічні установки, на Астраханському триває пожежа.
- Масштаби пошкоджень уточнюються, а бойова робота по об'єктах, що забезпечують збройну агресію РФ, залишається активною.
Сили оборони України дронами уразили два енергооб’єкти РФ
Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.
За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.
Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.
Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ
Що уразили українські дрони у РФ
Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.
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