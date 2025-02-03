Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ

Генштаб ЗСУ
бавовна

У ніч проти 3 лютого Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ дронами уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

Головні тези:

  • Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ вночі 3 лютого 2025 року.
  • Генштаб підтвердив ураження енергооб'єктів РФ дронами українських військ.
  • Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ є ключовими виробниками палива для російської окупаційної армії.
  • На Волгоградському заводі підпалили факельне господарство та технологічні установки, на Астраханському триває пожежа.
  • Масштаби пошкоджень уточнюються, а бойова робота по об'єктах, що забезпечують збройну агресію РФ, залишається активною.

Сили оборони України дронами уразили два енергооб’єкти РФ

Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод.

Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ

Що уразили українські дрони у РФ

Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

За даними джерел в спецслужбах, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО підпалили факельне господарство, установки первинної переробки № 2 та № 3, а також технологічні установки № 20 та № 21.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували Нижньогородський НПЗ у Росії — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ у російському Волгограді — відео
пожежа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували Астраханський ГПЗ та Волгоградський НПЗ — відео
Центр протидії дезінформації
Наслідки атаки на НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?