Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ та Астраханського ГПЗ

У ніч проти 3 лютого Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ дронами уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

Сили оборони України дронами уразили два енергооб’єкти РФ

Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод. Поширити

Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ

Що уразили українські дрони у РФ

Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.