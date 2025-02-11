Дрони атакували НПЗ у Саратовській області Росії — відео

Вранці 11 лютого БпЛА уразили Саратовський нафтопереробний завод, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, також повідомляється про пошкодження.
Головні тези:
- Губернатор Саратовської області бреше про знищення всіх дронів, які атакували НПЗ.
- Саратовський нафтопереробний завод є ключовим об’єктом російської паливної інфраструктури з великою потужністю переробки нафти.
- Україна атакує його не вперше.
“Бавовна” у Росії 11 лютого — перші подробиці
Факт атаки офіційно підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін після того, як про це активно почали писати російські Telegram-канали.
Бусаргін традиційно почав запевняти місцеве населення, що усі безпілотники були знищені силами російської ППО, однак уламки спричинили пошкодження на промисловому об’єкті.
Попри це, на опублікованих в соцмережах фото та відео можна побачити сильну пожежу на нафтопереробному заводі.
Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив факт удару по заводу, а також нагадав, що це вже не перша атака на цей об’єкт.
Варто зазначити, що в листопаді минулого року Головне управління розвідки України здійснило потужну атаку на нафтопереробний завод "Роснефти "у російському місті Саратов.
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