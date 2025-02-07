Жителі Брянщини скаржаться на знищення 46% НПЗ українськими дронами — радіоперехоплення ГУР

Головне управління розвідки перехопило розмови цивільних мешканців Брянської області РФ, які в розпачі через “бавовну” на нафтопереробних заводах Росії.

Росіяни скаржаться на знищення дронами НПЗ

Експресія мешканця брянської області Росії, викликана успішними ударами Сил безпеки і оборони України по військових цілях держави-агресора, ― у черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками.

46% в россии уничтожено нефтеперерабатывающих заводов на сегодняшний день. Вот так. Надо коня куплять, на..уй! 46%, е..анный в рот! ― барвисто сформулював росіянин.

Також чоловік описав результати атаки по розташованому в Брянській області заводу “Крємній ЕЛ”, який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки в системі ВПК держави-агресорки.

По Брянску попало шесть ракет, это.. шесть беспилотников по кремниевому заводу ― остановлен завод, ― розказав житель Брянщини. Поширити