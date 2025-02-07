Жителі Брянщини скаржаться на знищення 46% НПЗ українськими дронами — радіоперехоплення ГУР

Головне управління розвідки перехопило розмови цивільних мешканців Брянської області РФ, які в розпачі через “бавовну” на нафтопереробних заводах Росії.
Головні тези:
- Жителі Брянщини скаржаться на знищення 46% нафтопереробних заводів в Росії українськими дронами.
- Радіоперехоплення ГУР розкрило реакцію цивільних мешканців і військових на успішні удари по цілях держави-агресора.
- У розмовах відображено розпач і збентеження росіян у зв'язку з ударами по важливих об'єктах, що постачають військову мікроелектроніку.
- ГУР наголошує на справедливій відплаті за вчинені проти українського народу воєнні злочини.
- Атаки солдатів України спричинили зупинку роботи ключових заводів, що мають важливе значення для військової індустрії Росії.
Росіяни скаржаться на знищення дронами НПЗ
Експресія мешканця брянської області Росії, викликана успішними ударами Сил безпеки і оборони України по військових цілях держави-агресора, ― у черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками.
46% в россии уничтожено нефтеперерабатывающих заводов на сегодняшний день. Вот так. Надо коня куплять, на..уй! 46%, е..анный в рот! ― барвисто сформулював росіянин.
Також чоловік описав результати атаки по розташованому в Брянській області заводу “Крємній ЕЛ”, який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки в системі ВПК держави-агресорки.
ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
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