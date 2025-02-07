Главное управление разведки перехватило разговоры гражданских жителей Брянской области РФ, в отчаянии из-за "бавовны" на нефтеперерабатывающих заводах России.
Главные тезисы
- Жители Брянщины жалуются на уничтожение 46% нефтеперерабатывающих заводов в России украинскими дронами.
- Радиоперехват ГУР показал отчаяние и смущение россиян в связи с успешными ударами на важные объекты военной индустрии.
- Солдаты Украины нанесли удары, приведшие к остановке работы ключевых заводов, снабжающих военную микроэлектронику.
- Атаки по объектам, включая завод Кремной ЭЛ, вызвали тревогу среди жителей и военных в России.
- ГУР МО Украины подчеркивает, что за каждое преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.
Россияне жалуются на уничтожение дронами НПЗ
Экспрессия жителя брянской области России, вызванная успешными ударами Сил безопасности и обороны Украины по военным целям государства-агрессора, в очередном радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками.
46% в России уничтожено нефтеперерабатывающих заводов на сегодняшний день. Вот так. Надо коня купят, на..уй! 46%, е..анный в рот! ― красочно сформулировал россиянин.
Также мужчина описал результаты атаки по расположенному в Брянской области заводу Кремний ЭЛ, который является одним из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники в системе ВПК государства-агрессора.
ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
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