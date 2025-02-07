Главное управление разведки перехватило разговоры гражданских жителей Брянской области РФ, в отчаянии из-за "бавовны" на нефтеперерабатывающих заводах России.

Россияне жалуются на уничтожение дронами НПЗ

Экспрессия жителя брянской области России, вызванная успешными ударами Сил безопасности и обороны Украины по военным целям государства-агрессора, в очередном радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками.

46% в России уничтожено нефтеперерабатывающих заводов на сегодняшний день. Вот так. Надо коня купят, на..уй! 46%, е..анный в рот! ― красочно сформулировал россиянин.

Также мужчина описал результаты атаки по расположенному в Брянской области заводу Кремний ЭЛ, который является одним из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники в системе ВПК государства-агрессора.

По Брянску попало шесть ракет, это… шесть беспилотников по кремниевому заводу ― остановлен завод, ― рассказал житель Брянщины. Поделиться