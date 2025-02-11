Дроны атаковали НПЗ в Саратовской области России — видео

Утром 11 февраля БПЛА поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, также сообщается о повреждениях.

"Бавовна" в России 11 февраля — первые подробности

Факт атаки официально подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, после того как об этом активно начали писать российские Telegram-каналы.

Бусаргин традиционно начал уверять местное население, что все беспилотники были уничтожены силами российской ПВО, однако обломки стали причиной повреждений на промышленном объекте.

Тем не менее, на опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил факт удара по заводу, а также напомнил, что это уже не первая атака на этот объект.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки составляет 7 миллионов тонн нефти в год, — написал он. Поделиться

Следует отметить, что в ноябре прошлого года Главное управление разведки Украины совершило мощную атаку на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском городе Саратов.