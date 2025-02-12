Будет еще хуже. Как Украина спровоцировала в России настоящий хаос
Категория
Экономика
Дата публикации

Будет еще хуже. Как Украина спровоцировала в России настоящий хаос

дрон
Читати українською
Источник:  Forbes

Издание Forbes обращает внимание на те, что в важнейшей отрасли российской промышленности начался настоящий хаос на фоне регулярных атак Сил обороны Украины на нефтеперерабатывающие заводы, резервуары и трубопроводные насосные станции. Кажется, Украина все-таки нашла слабое место страны-агрессорки, которое Кремль не может защитить.

Главные тезисы

  • Сил обороны Украины постоянно наращивают количество атак на Россию, чтобы остановить войну.
  • Российская нефтеперерабатывающая отрасль страдает от неэффективной защиты и неспособности справиться с украинскими дронами и ракетами.

Украина знает, как ослабить режим Путина

Как прогнозирует редакция издания, в феврале будет еще хуже, чем в предыдущие месяцы, ведь все больше украинского вооружения атакует Россию почти каждый день.

Так, вечером 11 февраля дроны Украины преодолели расстояние не менее 450 миль (свыше 720 километров — ред.) и нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове на юге РФ.

Украинские санкции в отношении Саратовского нефтеперерабатывающего завода беспилотны и необратимы, — отметили в Силах беспилотных систем, новом подразделении украинской армии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов.

Что важно понимать, Саратовский завод перерабатывает около 7 млн. тонн нефти в год. Это более 2% нефтеперерабатывающих мощностей России, распределенных между 30 крупными заводами.

Главная проблема России заключается в том, что ПВО очень растянута и плохо выполняет свою работу.

Учитывая тот факт, что нефтяная промышленность разбросана по всей территории РФ, страна-агрессорка просто не может защитить все НПЗ и другие важные объекты.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Жители Брянщины жалуются на уничтожение 46% НПЗ украинскими дронами — радиоперехват ГУР
ГУР
Бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали Афипский НПЗ на Кубани — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали НПЗ в Саратовской области России — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?