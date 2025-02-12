Будет еще хуже. Как Украина спровоцировала в России настоящий хаос

Издание Forbes обращает внимание на те, что в важнейшей отрасли российской промышленности начался настоящий хаос на фоне регулярных атак Сил обороны Украины на нефтеперерабатывающие заводы, резервуары и трубопроводные насосные станции. Кажется, Украина все-таки нашла слабое место страны-агрессорки, которое Кремль не может защитить.

Украина знает, как ослабить режим Путина

Как прогнозирует редакция издания, в феврале будет еще хуже, чем в предыдущие месяцы, ведь все больше украинского вооружения атакует Россию почти каждый день.

Так, вечером 11 февраля дроны Украины преодолели расстояние не менее 450 миль (свыше 720 километров — ред.) и нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове на юге РФ.

Украинские санкции в отношении Саратовского нефтеперерабатывающего завода беспилотны и необратимы, — отметили в Силах беспилотных систем, новом подразделении украинской армии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Поделиться

Что важно понимать, Саратовский завод перерабатывает около 7 млн. тонн нефти в год. Это более 2% нефтеперерабатывающих мощностей России, распределенных между 30 крупными заводами.

Главная проблема России заключается в том, что ПВО очень растянута и плохо выполняет свою работу.