В ВСУ прекратили формирование новых бригад — известна причина

Полковник и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины остановили процесс формирования новых бригад. По его словам, ключевые усилия планируют направить на доукомплектовании уже существующих подразделений.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины прекратили формирование новых бригад, сосредоточившись на доукомплектовании уже существующих подразделений.
- Проблемы со снабжением вооружения в ВСУ связаны преимущественно с политической волей и логистикой.
В Украине прекратили формирование новых бригад
Павел Палис подчеркнул, что это решение было принято во время Ставки Верховного Главнокомандующего.
Что касается проблем с задержкой снабжения вооружениями, то, по его мнению, здесь проблема, в первую очередь, в "политической воле и логистике".
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