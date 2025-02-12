В ВСУ прекратили формирование новых бригад — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ прекратили формирование новых бригад — известна причина

ВсУ
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Источник:  online.ua

Полковник и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины остановили процесс формирования новых бригад. По его словам, ключевые усилия планируют направить на доукомплектовании уже существующих подразделений.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины прекратили формирование новых бригад, сосредоточившись на доукомплектовании уже существующих подразделений.
  • Проблемы со снабжением вооружения в ВСУ связаны преимущественно с политической волей и логистикой.

В Украине прекратили формирование новых бригад

Павел Палис подчеркнул, что это решение было принято во время Ставки Верховного Главнокомандующего.

Кроме того, те бригады, которые к настоящему времени уже сформированы или на завершающей стадии, будет продолжаться их подготовка, опять же, и с учетом тех моментов, которые мы имели в предыдущие разы, — заявил он.

Что касается проблем с задержкой снабжения вооружениями, то, по его мнению, здесь проблема, в первую очередь, в "политической воле и логистике".

Есть некоторые задержки в определенных видах вооружения. Над этим работает большая команда людей, чтобы ускорить доставку нужного Украине оружия, боеприпасов, других материальных средств, столь необходимых Вооруженным силам, — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

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