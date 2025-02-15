ВСУ уничтожили десятки артиллерийских систем армии РФ

15 февраля начались 1088 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедший день на фронте произошло 112 боевых столкновений. Генштаб ВСУ уже обновил потери врага на поле боя.
Главные тезисы
- Враг использовал для поражения 2436 дронов-камикадзе.
- Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия смогли успешно поразить наземный пункт управления БПЛА России.
Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 856 660 (+1 180) человек;
танков — 10 068 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 20 927 (+17) ед;
артиллерийских систем — 23 174 (+59) ед;
РСЗО — 1 283 (+1);
Средства ПВО — 1067 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 341 (+117) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 37 379 (+127) ед;
Специальной техники — 3747 (+2).
Генштаб ВСУ сообщает, что 14 февраля российские оккупанты нанесли по территории Украины 66 авиационных ударов, сбросили 91 управляемую авиационную бомбу.
Более того, враг использовал для поражения 2436 дронов-камикадзе и произвел 5809 обстрелов по позициям наших войск и гражданскому населению.
Кроме того, указано, что украинская авиация, ракетные войска и артиллерия смогли успешно поразить наземный пункт управления БпЛА, 5 районов сосредоточения личного состава, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ.
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