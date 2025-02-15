ВСУ уничтожили десятки артиллерийских систем армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили десятки артиллерийских систем армии РФ

Генштаб ВСУ
танк
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15 февраля начались 1088 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедший день на фронте произошло 112 боевых столкновений. Генштаб ВСУ уже обновил потери врага на поле боя.

Главные тезисы

  • Враг использовал для поражения 2436 дронов-камикадзе.
  • Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия смогли успешно поразить наземный пункт управления БПЛА России.

Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 856 660 (+1 180) человек;

  • танков — 10 068 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 927 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 23 174 (+59) ед;

  • РСЗО — 1 283 (+1);

  • Средства ПВО — 1067 (+1);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 341 (+117) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 37 379 (+127) ед;

  • Специальной техники — 3747 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 14 февраля российские оккупанты нанесли по территории Украины 66 авиационных ударов, сбросили 91 управляемую авиационную бомбу.

Более того, враг использовал для поражения 2436 дронов-камикадзе и произвел 5809 обстрелов по позициям наших войск и гражданскому населению.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Миропольское Сумской области; Волчанские Хутора Харьковской области; Гуляйполе Запорожской области; Зеленое поле Донецкой области.

Кроме того, указано, что украинская авиация, ракетные войска и артиллерия смогли успешно поразить наземный пункт управления БпЛА, 5 районов сосредоточения личного состава, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ.

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