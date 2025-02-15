Сделаем это сейчас. Макрон обратился к Европе ради Украины
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Политика
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Сделаем это сейчас. Макрон обратился к Европе ради Украины

Макрон
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Источник:  online.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон оценил последние шаги президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины. Он напомнил Штатам и Европе о том, что исключительно украинский народ имеет право проводить дискуссии о крепком и продолжительном мире.

Главные тезисы

  • Эммануэль Макрон поддерживает Украину в борьбе за мир и независимость.
  • Глава республики призывает Европу усилить коллективную безопасность для обеспечения устойчивости.

Макрон пообещал оставаться на стороне Украины

По словам президента Франции, у него состоялись телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В рамках беседы он напомнил о важности того, чтобы именно Украина вела мирные переговоры, а не кто-либо другой.

Я только что говорил с президентом Зеленским. Если президент Трамп действительно может убедить Путина прекратить агрессию против Украины — это отличная новость. Тогда только украинцы смогут вести дискуссии о крепком и продолжительном мире. Мы поможем им в этом деле.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По мнению главы республики, Европа должна немедленно усилить коллективную безопасность и задуматься о своей автономности.

Макрон подчеркнул, что Франция будет в полной мере играть свою роль в ускорении мирного процесса.

Сильная и суверенная Европа — сделаем это сейчас, — заявил французский лидер.

Фото: скриншот

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