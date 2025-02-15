Сделаем это сейчас. Макрон обратился к Европе ради Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон оценил последние шаги президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины. Он напомнил Штатам и Европе о том, что исключительно украинский народ имеет право проводить дискуссии о крепком и продолжительном мире.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон поддерживает Украину в борьбе за мир и независимость.
- Глава республики призывает Европу усилить коллективную безопасность для обеспечения устойчивости.
Макрон пообещал оставаться на стороне Украины
По словам президента Франции, у него состоялись телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В рамках беседы он напомнил о важности того, чтобы именно Украина вела мирные переговоры, а не кто-либо другой.
По мнению главы республики, Европа должна немедленно усилить коллективную безопасность и задуматься о своей автономности.
Макрон подчеркнул, что Франция будет в полной мере играть свою роль в ускорении мирного процесса.
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