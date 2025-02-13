Война РФ против Украины. Аналитики рассматривают три сценария развития событий на фоне заявлений Трампа

После разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным для Украины есть базовый, идеальный и ужасающий сценарии.

Аналитики рассматривают три сценария в войне РФ против Украины

Об этом сообщает Bloomberg.

Базовый сценарий

Вероятнейший сценарий Bloomberg Economics состоит в том, что оккупированная территория останется во взвешенном состоянии в обозримом будущем и под фактическим контролем России. Возможны некоторые обмены, включающие российскую территорию в Курской области, занятую Киевом.

Украина получит какие-либо гарантии безопасности. И переговоры будут сосредоточены на том, как они будут сильны. Поскольку железная безопасность членства в НАТО, вероятно, пока не обсуждается, любое обещание, данное сегодня, будет в конечном итоге зависеть от приверженности ей будущих политических лидеров.

Если европейцам удастся сделать хорошую линию связи с Белым домом, они попытаются убедить Трампа сохранить поддержку США Киеву достаточно долго, чтобы страны ЕС смогли быстро нарастить собственные возможности.

ПВО

Лучший сценарий

Идеальный сценарий для Киева состоит в том, что США и европейцы на двусторонней основе обязуются вмешаться, если Россия откажется от соглашения. Но риск прямого конфликта с Россией заставляет опасаться даже некоторых из самых ярых сторонников Украины.

Жесткие санкции могут привести к сокращению экономики России на 7% по сравнению с отменой санкций. Поделиться

Партнеры Киева могли бы взять на себя обязательство увеличить военную поддержку Украины и повторно ввести или ужесточить санкции против России. Они могли бы помочь Украине развить собственную оборонную промышленность и восстановить ее силы, чтобы они стали главным сдерживающим фактором против России.

Если ЕС сможет обеспечить все это, это может открыть путь для присоединения Украины к блоку, возможно в течение следующего десятилетия, что укрепит его восточный фланг и продемонстрирует восстановленную способность блока влиять на окружающие страны.

Худший вариант

В кошмарном для Киева сценарии Трамп может потерять интерес к будущему Украины еще до того, как будет достигнуто любое урегулирование, что приведет к прекращению военной и финансовой помощи и предоставлению европейцам возможности решать эту проблему.

Даже если взаимодействие Трампа с Путиным приведет к мирному соглашению, которое будет действовать на начальном этапе, оно все равно может лишь отсрочить следующую фазу того, что Путин назвал войной между НАТО и Россией. Поделиться

Соглашение сохранит украинский суверенитет и позволит стране начать реконструкцию. Но она может закрепить значительные достижения Путина, контролируя часть украинской территории и потенциально блокируя вступление Киева в НАТО.

Украина — НАТО

Наиболее вероятной целью станут страны Балтии, которые Путин рассматривает как часть Российской империи, которую он хочет восстановить.

По словам Андреса Касекампа, профессора Школы глобальных отношений имени Мунка при Университете Торонто, Путину даже не нужно начинать полномасштабную атаку, чтобы добиться своих реальных целей. Гибридная операция по разжиганию местных беспорядков может дать Кремлю повод для ограниченного вторжения, якобы для защиты русскоязычных общин. Схожую тактику Путин использовал на востоке Украины в 2014 году.