Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергоресурсы, прежде всего нефть, являются одним из важнейших ключей, чтобы принудить Россию к миру.
Главные тезисы
- Энергоресурсы, особенно нефть, играют ключевую роль в принуждении России к миру, по мнению президента Украины.
- Снижение мировых цен на нефть может привести к окончанию войны между Россией и Украиной, считает Дональд Трамп.
- Совместные усилия мировых партнеров, включая давление на Россию, необходимы для достижения мира и стабильности в регионе.
- Зеленский подчеркнул важность работы с Америкой и другими партнерами, в оppотивном случае предпочтение может быть отдано не только Украине, но и всей Европе.
- Самым ответственным шагом в остановке конфликта может стать снижение цен на нефть, что, по мнению Трампа, приведет к мгновенному прекращению войны.
Зеленский назвал ключ к миру
Об этом глава украинского государства сказал в своем обращении.
Зеленский добавил, что Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.
Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и всей Европы.
Трамп нашел способ остановить войну России против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть, что, по его словам, «моментально» может остановить войну РФ против Украины.
Об этом он заявил 23 января в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Я также намерен попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти — вы должны ее снизить.
Он подчеркнул, что это должно было произойти еще до президентских выборов в США.
По его убеждению, «если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы сразу».
Трамп подчеркнул, что сейчас мировые цены на нефть достаточно высоки, что способствует продолжению войны в Украине.
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