Война России против Украины. Зеленский назвал ключ к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергоресурсы, прежде всего нефть, являются одним из важнейших ключей, чтобы принудить Россию к миру.

Зеленский назвал ключ к миру

Об этом глава украинского государства сказал в своем обращении.

Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего в Соединенных Штатах Америки и наших европейских партнерах. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное — не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.

Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и всей Европы.

Трамп нашел способ остановить войну России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть, что, по его словам, «моментально» может остановить войну РФ против Украины.

Об этом он заявил 23 января в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Я также намерен попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти — вы должны ее снизить.

Он подчеркнул, что это должно было произойти еще до президентских выборов в США.

По его убеждению, «если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы сразу».

Трамп подчеркнул, что сейчас мировые цены на нефть достаточно высоки, что способствует продолжению войны в Украине.