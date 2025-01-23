Война России против Украины. Зеленский назвал ключ к миру
Категория
Украина
Дата публикации

Война России против Украины. Зеленский назвал ключ к миру

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергоресурсы, прежде всего нефть, являются одним из важнейших ключей, чтобы принудить Россию к миру.

Главные тезисы

  • Энергоресурсы, особенно нефть, играют ключевую роль в принуждении России к миру, по мнению президента Украины.
  • Снижение мировых цен на нефть может привести к окончанию войны между Россией и Украиной, считает Дональд Трамп.
  • Совместные усилия мировых партнеров, включая давление на Россию, необходимы для достижения мира и стабильности в регионе.
  • Зеленский подчеркнул важность работы с Америкой и другими партнерами, в оppотивном случае предпочтение может быть отдано не только Украине, но и всей Европе.
  • Самым ответственным шагом в остановке конфликта может стать снижение цен на нефть, что, по мнению Трампа, приведет к мгновенному прекращению войны.

Зеленский назвал ключ к миру

Об этом глава украинского государства сказал в своем обращении.

Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего в Соединенных Штатах Америки и наших европейских партнерах. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное — не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.

Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и всей Европы.

Трамп нашел способ остановить войну России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть, что, по его словам, «моментально» может остановить войну РФ против Украины.

Об этом он заявил 23 января в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Я также намерен попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти — вы должны ее снизить.

Он подчеркнул, что это должно было произойти еще до президентских выборов в США.

По его убеждению, «если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы сразу».

Трамп подчеркнул, что сейчас мировые цены на нефть достаточно высоки, что способствует продолжению войны в Украине.

Вы могли бы закончить эту войну, — заявил президент США, добавив, что это большая ответственность, поскольку, по его словам, погибают миллионы людей.

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