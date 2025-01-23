Війна Росії проти України. Зеленський назвав ключ до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергоресурси, передусім нафта, є одним із найважливіших ключів, щоби примусити Росію до миру.

Зеленський назвав ключ до миру

Про це глава української держави сказав у своєму зверненні.

Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне — не збавляти обертів і тиснути. Тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта — це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи.

Трамп знайшов спосіб зупинити війну Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту, що, за його словами, «моментально» може зупинити війну РФ проти України.

Про це він заявив 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти — ви повинні її знизити.

Він наголосив, що це мало статися ще до президентських виборів у США.

На його переконання, «якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б одразу».

Трамп підкреслив, що зараз світові ціни на нафту є досить високими, що сприяє продовженню війни в Україні.