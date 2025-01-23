Війна Росії проти України. Зеленський назвав ключ до миру
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна Росії проти України. Зеленський назвав ключ до миру

Офіс Президента України
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергоресурси, передусім нафта, є одним із найважливіших ключів, щоби примусити Росію до миру.

Головні тези:

  • Енергоресурси, зокрема нафта, є ключовим фактором у досягненні миру між Росією та Україною, за словами Володимира Зеленського.
  • Зеленський закликав до тиску на Росію та заявив про необхідність спільної роботи зі світовими партнерами для скорішого завершення війни.
  • Дональд Трамп висловив ідею про зниження цін на нафту як один із шляхів зупинення конфлікту між Росією та Україною.
  • Президент США зазначив, що низькі ціни на нафту можуть призвести до закінчення війни та запобігти втратім життів.
  • Важливо спільними зусиллями працювати над мирним вирішенням конфлікту, залучаючи всіх зацікавлених сторін для досягнення стабільності та безпеки у регіоні.

Зеленський назвав ключ до миру

Про це глава української держави сказав у своєму зверненні.

Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне — не збавляти обертів і тиснути. Тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта — це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський додав, що Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи.

Трамп знайшов спосіб зупинити війну Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту, що, за його словами, «моментально» може зупинити війну РФ проти України.

Про це він заявив 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти — ви повинні її знизити.

Він наголосив, що це мало статися ще до президентських виборів у США.

На його переконання, «якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б одразу».

Трамп підкреслив, що зараз світові ціни на нафту є досить високими, що сприяє продовженню війни в Україні.

Ви могли би закінчити цю війну, — заявив президент США, додавши, що це є великою відповідальністю, оскільки, за його словами, гинуть мільйони людей.

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