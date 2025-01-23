Трамп пообіцяв досягнути припинення вогню між Росією та Україною — як саме

Команда американського президента Дональда Трампа працюватиме над мирною угодою між Росією та Україною. Над завершенням війни, яка не мала аналогів із часів Другої світової.

Трамп знайшов спосіб припинити війну Росії проти України

Трамп заявив про намір своєї команди працювати над мирною угодою між Росією та Україною.

Про це американський лідер говорив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Ще до того, як я став президентом, моя команда домовилась про договір про припинення боїв у Газі... Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути мирної угоди між Росією та Україною. Дональд Трамп Президент США

Він підкреслив, що війна є трагедією, яка не мала аналогів десятки років.

Тисячі загинули в ході цієї війни, ніхто нічого подібного не бачив з часів Другої світової війни. Мільйони українців та росіян страждають. Поширити

Водночас лідер США анонсував початок дій для завершення війни в Україні.

Наші зусилля з досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною, сподіваюся, вже почалися. Так важливо домогтися цього.

Дональд Трамп також заявив, що Саудівська Аравія інвестуватиме 600 млрд дол в американську економіку.

Ми будемо домовлятися, щоб Саудівська Аравія знижувала ціни на нафту. Якщо ціни знизяться, то війна між Росією та Україною припиниться, — сказав президент США. Поширити

Він наголосив, що це мало статися ще до президентських виборів у США.

Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б одразу, — вважає Трамп.

Трамп вимагає у Путіна закінчити війну проти України

Трамп звернувся до нелегітимного президента Росії через свою соцмережу Truth Social.

Я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 млн життів. Я збираюсь зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше! Поширити

Трамп пригрозив Росії, що без угоди щодо закінчення війни в Україні найближчим часом у нього не буде іншого вибору, окрім найжорстокіших санкцій проти Росії.