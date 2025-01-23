Команда американского президента Дональда Трампа будет работать над мирным соглашением между Россией и Украиной. Над завершением войны, не имевшей аналогов со времен Второй мировой.
Главные тезисы
- Трамп и его команда работают над мирным соглашением между Россией и Украиной с целью прекращения военных действий.
- Обещание Трампа прекратить войну в Украине имеет огромное значение для миллионов людей.
- Трамп предлагает решение в виде экономических соглашений с участием Саудовской Аравии для прекращения войны между Россией и Украиной.
Трамп нашел способ прекратить войну России против Украины
Трамп заявил о намерении своей команды работать над мирным соглашением между Россией и Украиной.
Об этом американский лидер говорил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он подчеркнул, что война является трагедией, не имевшей аналогов десятки лет.
В то же время лидер США анонсировал начало действий по завершению войны в Украине.
Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались.
Дональд Трамп также заявил, что Саудовская Аравия будет инвестировать 600 млрд долл в американскую экономику.
Он подчеркнул, что это должно было произойти еще до президентских выборов в США.
Если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы сразу, считает Трамп.
Трамп требует у Путина закончить войну против Украины
Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.
Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.
Если мы не заключим "соглашение", то в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участникам.
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