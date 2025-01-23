Трамп пообещал достичь прекращения огня между Россией и Украиной — как именно
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Трамп пообещал достичь прекращения огня между Россией и Украиной — как именно

Трамп
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Источник:  Укринформ

Команда американского президента Дональда Трампа будет работать над мирным соглашением между Россией и Украиной. Над завершением войны, не имевшей аналогов со времен Второй мировой.

Главные тезисы

  • Трамп и его команда работают над мирным соглашением между Россией и Украиной с целью прекращения военных действий.
  • Обещание Трампа прекратить войну в Украине имеет огромное значение для миллионов людей.
  • Трамп предлагает решение в виде экономических соглашений с участием Саудовской Аравии для прекращения войны между Россией и Украиной.

Трамп нашел способ прекратить войну России против Украины

Трамп заявил о намерении своей команды работать над мирным соглашением между Россией и Украиной.

Об этом американский лидер говорил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Еще до того, как я стал президентом, моя команда договорилась о договоре о прекращении боев в Газе... Мы будем работать над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он подчеркнул, что война является трагедией, не имевшей аналогов десятки лет.

Тысячи погибли в ходе этой войны, никто ничего подобного не видел со времен Второй мировой войны. Миллионы украинцев и россиян страдают.

В то же время лидер США анонсировал начало действий по завершению войны в Украине.

Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались.

Дональд Трамп также заявил, что Саудовская Аравия будет инвестировать 600 млрд долл в американскую экономику.

Мы будем договариваться, чтобы Саудовская Аравия снижала цены на нефть. Если цены снизятся, то война между Россией и Украиной прекратится, — сказал президент США.

Он подчеркнул, что это должно было произойти еще до президентских выборов в США.

Если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы сразу, считает Трамп.

Трамп требует у Путина закончить войну против Украины

Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным. Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней. Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже!

Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.

Если мы не заключим "соглашение", то в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участникам.

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