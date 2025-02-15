Росія зганьбилася на тлі нової атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія зганьбилася на тлі нової атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 14-15 лютого країна-агресорка Росія здійснила повітряний напад на Україну, використавши для цього одразу 70 дронів. Однак ворог вкотре зганьбився, адже ця атака виявилися абсолютно провальною: жоден з БпЛА не досягнув своєї цілі завдяки успішній роботі сил ППО.

Головні тези:

  • Знищення 33-х ударних дронів і безпілотників підтверджено в Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
  • Ще 37 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий напад російських загарбників розпочався ще о 20:30 14 лютого.

Армія РФ здійснювала атаку 70-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Окрім того, вказано, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Згідно з останніми даними, негативних наслідків виявлено не було.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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