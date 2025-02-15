Росія зганьбилася на тлі нової атаки на Україну

Уночі 14-15 лютого країна-агресорка Росія здійснила повітряний напад на Україну, використавши для цього одразу 70 дронів. Однак ворог вкотре зганьбився, адже ця атака виявилися абсолютно провальною: жоден з БпЛА не досягнув своєї цілі завдяки успішній роботі сил ППО.

Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий напад російських загарбників розпочався ще о 20:30 14 лютого.

Армія РФ здійснювала атаку 70-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Поширити

Окрім того, вказано, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Згідно з останніми даними, негативних наслідків виявлено не було.