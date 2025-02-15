Росія зганьбилася на тлі нової атаки на Україну

Уночі 14-15 лютого країна-агресорка Росія здійснила повітряний напад на Україну, використавши для цього одразу 70 дронів. Однак ворог вкотре зганьбився, адже ця атака виявилися абсолютно провальною: жоден з БпЛА не досягнув своєї цілі завдяки успішній роботі сил ППО.
Головні тези:
- Знищення 33-х ударних дронів і безпілотників підтверджено в Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
- Ще 37 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Сили ППО звітують про результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий напад російських загарбників розпочався ще о 20:30 14 лютого.
Армія РФ здійснювала атаку 70-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Згідно з останніми даними, негативних наслідків виявлено не було.
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