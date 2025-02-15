Россия опозорилась на фоне новой атаки на Украину

Ночью 14-15 февраля страна-агрессорка Россия совершила воздушное нападение на Украину, использовав для этого сразу 70 дронов. Однако враг снова опозорился, ведь эта атака оказалась абсолютно провальной: ни один из БПЛА не достиг своей цели благодаря успешной работе сил ПВО.