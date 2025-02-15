Россия опозорилась на фоне новой атаки на Украину

Ночью 14-15 февраля страна-агрессорка Россия совершила воздушное нападение на Украину, использовав для этого сразу 70 дронов. Однако враг снова опозорился, ведь эта атака оказалась абсолютно провальной: ни один из БПЛА не достиг своей цели благодаря успешной работе сил ПВО.
Главные тезисы
- Уничтожение 33 ударных дронов и беспилотников подтверждено в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
- Еще 37 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Силы ПВО сообщили о результатах своей работы
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое нападение российских захватчиков началось еще в 20.30 14 февраля.
Армия РФ осуществляла атаку 70-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Согласно последним данным, негативных последствий обнаружено не было.
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