Масштабная "бавовна" прогремела в разных регионах России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабная "бавовна" прогремела в разных регионах России — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 15 февраля под массированным ударом десятков дронов оказались российские Ростов, Новомосковск и Энгельс. Более того, в Калужской области пылает промышленный объект, а в Волгограде беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Главные тезисы

  • Сразу несколько российских аэропортов временно прекратили работу в связи с масштабной атакой дронов.
  • Минобороны России придумало версию об уничтожении 40 украинских беспилотников.

Атака дронов на Россию 15 февраля — что известно

Согласно последним данным, сразу 7 российских аэропортов временно прекращали работу на фоне массированной атаки беспилотников.

Вражеские телеграмм-каналы сообщают, что речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

Ставленик Кремля на Волгоградщине Андрей Бочаров утверждает, что обломки одного из беспилотников упали на кровлю здания — вспыхнул пожар.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапша, во время падения ударного дрона произошел пожар на территории промышленного предприятия.

Свою версию событий уже придумало Минобороны России. Во вражеском оборонном ведомстве традиционно врут, что в течение ночи их ПВО смогло уничтожить 40 украинских беспилотников.

17 из них атаковали Волгоградскую область, 12 — Калужскую область, девять — Ростовскую и два — Саратовскую.

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