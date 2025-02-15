Масштабна "бавовна" прогриміла у різних регіонах Росії — відео

Уночі 15 лютого під масованим ударом десятків дронів опинилися російські Ростов, Новомосковськ і Енгельс. Ба більше, у Калузькій області палає промисловий об'єкт, а у Волгограді безпілотники атакували нафтопереробний завод.
Головні тези:
- Одразу кілька російських аеропортів тимчасово припинили роботу у зв'язку з масштабною атакою дронів.
- Міноборони Росії вигадало версію про знищення 40 українських безпілотників.
Атака дронів на Росію 15 лютого — що відомо
Згідно з останніми даними, одразу 7 російських аеропортів тимчасово припиняли роботу на тлі масованої атаки безпілотників.
Ворожі телеграм-канали повідомляють, що мовиться про аеропорти Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.
Ставленик Кремля на Волгоградщині Андрій Бочаров стверджує, що уламки одного з безпілотників упали на покрівлю будівлі — спалахнула пожежа.
За словами губернатора Калузької області Владислава Шапша, під час падіння ударного дрона сталася пожежа на території промислового підприємства.
Свою версію подій уже вигадало Міноборони Росії. У ворожому оборонному відомстві традиційно брешуть, що протягом ночі їхня ППО змогла знищити 40 українських безпілотників.
17 із них атакували Волгоградську область, 12 — Калузьку область, дев'ять — Ростовську і два — Саратовську.
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