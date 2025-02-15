Масштабна "бавовна" прогриміла у різних регіонах Росії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Масштабна "бавовна" прогриміла у різних регіонах Росії — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі 15 лютого під масованим ударом десятків дронів опинилися російські Ростов, Новомосковськ і Енгельс. Ба більше, у Калузькій області палає промисловий об'єкт, а у Волгограді безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Головні тези:

  • Одразу кілька російських аеропортів тимчасово припинили роботу у зв'язку з масштабною атакою дронів.
  • Міноборони Росії вигадало версію про знищення 40 українських безпілотників.

Атака дронів на Росію 15 лютого — що відомо

Згідно з останніми даними, одразу 7 російських аеропортів тимчасово припиняли роботу на тлі масованої атаки безпілотників.

Ворожі телеграм-канали повідомляють, що мовиться про аеропорти Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.

Ставленик Кремля на Волгоградщині Андрій Бочаров стверджує, що уламки одного з безпілотників упали на покрівлю будівлі — спалахнула пожежа.

За словами губернатора Калузької області Владислава Шапша, під час падіння ударного дрона сталася пожежа на території промислового підприємства.

Свою версію подій уже вигадало Міноборони Росії. У ворожому оборонному відомстві традиційно брешуть, що протягом ночі їхня ППО змогла знищити 40 українських безпілотників.

17 із них атакували Волгоградську область, 12 — Калузьку область, дев'ять — Ростовську і два — Саратовську.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Диверсії на Балтиці. Росія планує підрив іноземного судна
Балтика
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив ще одне таємне рішення щодо України та Росії
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили десятки артилерійських систем армії РФ
Генштаб ЗСУ
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?