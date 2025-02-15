Масштабна "бавовна" прогриміла у різних регіонах Росії — відео

Уночі 15 лютого під масованим ударом десятків дронів опинилися російські Ростов, Новомосковськ і Енгельс. Ба більше, у Калузькій області палає промисловий об'єкт, а у Волгограді безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Атака дронів на Росію 15 лютого — що відомо

Згідно з останніми даними, одразу 7 російських аеропортів тимчасово припиняли роботу на тлі масованої атаки безпілотників.

Ворожі телеграм-канали повідомляють, що мовиться про аеропорти Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.

Ставленик Кремля на Волгоградщині Андрій Бочаров стверджує, що уламки одного з безпілотників упали на покрівлю будівлі — спалахнула пожежа.

За словами губернатора Калузької області Владислава Шапша, під час падіння ударного дрона сталася пожежа на території промислового підприємства.

Свою версію подій уже вигадало Міноборони Росії. У ворожому оборонному відомстві традиційно брешуть, що протягом ночі їхня ППО змогла знищити 40 українських безпілотників.