Представники США та Росії провели першу зустріч у Саудівській Аравії
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Представники США та Росії провели першу зустріч у Саудівській Аравії

Дмитрієв
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Джерело:  CNN

Як стверджує член російської делегації Кирило Дмитрієв, він уже провів бесіду з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії. Що важливо розуміти, офіційні перемовини відбудуться 18 лютого.

Головні тези:

  • Російський переговорник заявив, що жодних домовленостей поки немає.
  • Путін наказав своїй команді зосередитися на відновленні економічних зв'язків між країнами, а не лише на завершенні війни.

Що відомо про першу зустріч команд Трампа та Путіна

На переконання члена російської делегації, адміністрація нового президента США вміє вирішувати проблеми.

І я думаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми, — додав Кирило Дмитрієв.

Він також запевнив, що американська делегація поки що не давала жодних прямих обіцянок росіянам.

Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти, — заявив поплічник диктатора Путіна.

Кирило Дмитрієв активно заперечує, що країна-агресорка РФ насамперед буде добиватися пом'якшення західних санкцій проти неї.

Я думаю, що дуже важливо будувати мости. Я думаю, що відносини між США і Росією дуже важливі для світу, — стверджує російський представник.

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Путін наказав Дмитрієву сконцентруватися на відновленні економічних зав’язків між США і Росією, а не лише домовлятися про завершення війни.

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