Як стверджує член російської делегації Кирило Дмитрієв, він уже провів бесіду з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії. Що важливо розуміти, офіційні перемовини відбудуться 18 лютого.
Головні тези:
- Російський переговорник заявив, що жодних домовленостей поки немає.
- Путін наказав своїй команді зосередитися на відновленні економічних зв'язків між країнами, а не лише на завершенні війни.
Що відомо про першу зустріч команд Трампа та Путіна
На переконання члена російської делегації, адміністрація нового президента США вміє вирішувати проблеми.
Він також запевнив, що американська делегація поки що не давала жодних прямих обіцянок росіянам.
Кирило Дмитрієв активно заперечує, що країна-агресорка РФ насамперед буде добиватися пом'якшення західних санкцій проти неї.
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Путін наказав Дмитрієву сконцентруватися на відновленні економічних зав’язків між США і Росією, а не лише домовлятися про завершення війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-