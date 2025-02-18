Як стверджує член російської делегації Кирило Дмитрієв, він уже провів бесіду з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії. Що важливо розуміти, офіційні перемовини відбудуться 18 лютого.

Що відомо про першу зустріч команд Трампа та Путіна

На переконання члена російської делегації, адміністрація нового президента США вміє вирішувати проблеми.

І я думаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми, — додав Кирило Дмитрієв. Поширити

Він також запевнив, що американська делегація поки що не давала жодних прямих обіцянок росіянам.

Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти, — заявив поплічник диктатора Путіна. Поширити

Кирило Дмитрієв активно заперечує, що країна-агресорка РФ насамперед буде добиватися пом'якшення західних санкцій проти неї.

Я думаю, що дуже важливо будувати мости. Я думаю, що відносини між США і Росією дуже важливі для світу, — стверджує російський представник. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Путін наказав Дмитрієву сконцентруватися на відновленні економічних зав’язків між США і Росією, а не лише домовлятися про завершення війни.