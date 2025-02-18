Видання The Telegraph звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні умови угоди щодо корисних копалин, які традиційно висувають країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні.

Трамп хоче скористатися вразливим становищем України

За словами журналістів, фактично умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після завершення Другої світової війни.

Що важливо розуміти, наразі йдеться про економічну колонізацію України з боку США, яка буде юридично закріпленою на невизначений термін.

Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати, — попереджає редакція видання. Поширити

В угоді, яку пропонує Трамп Україні, вказано, що Штати будуть отримувати 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів..

За словами одного з інсайдерів, цей пункт означає — "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей".

Український лідер Володимир Зеленський дійсно хотів заручитися підтримкою Трампа у війні проти Росії, однак навіть не міг уявити, що президент США захоче нажитися на країні, яка 11 років страждає від агресії РФ.