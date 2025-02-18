Жорсткіша за санкції. Що не так з угодою Трампа щодо копалин
Категорія
Економіка
Дата публікації

Жорсткіша за санкції. Що не так з угодою Трампа щодо копалин

Трамп
Read in English
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні умови угоди щодо корисних копалин, які традиційно висувають країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. 

Головні тези:

  • Умови угоди передбачають економічну колонізацію України з боку США.
  • Це може мати серйозні наслідки для країни на невизначений термін.

Трамп хоче скористатися вразливим становищем України

За словами журналістів, фактично умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після завершення Другої світової війни.

Що важливо розуміти, наразі йдеться про економічну колонізацію України з боку США, яка буде юридично закріпленою на невизначений термін.

Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати, — попереджає редакція видання.

В угоді, яку пропонує Трамп Україні, вказано, що Штати будуть отримувати 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів..

За словами одного з інсайдерів, цей пункт означає — "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей".

Український лідер Володимир Зеленський дійсно хотів заручитися підтримкою Трампа у війні проти Росії, однак навіть не міг уявити, що президент США захоче нажитися на країні, яка 11 років страждає від агресії РФ.

Він, напевно, не очікував, що йому висунуть умови, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Вони навіть жорсткіші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки в 1945 році.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США можуть ввести війська в Україну — коли це станеться
армія США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це не спрацює. США висунули Путіну нову вимогу щодо України
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Представники США та Росії провели першу зустріч у Саудівській Аравії
Дмитрієв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?