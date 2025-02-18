Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є одне "але"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін наразі налаштований проводити перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським, хоча й раніше він стверджував протилежне.
Головні тези:
- Москва продовжує брехати про нелегітимність президента України.
- Можлива дата зустрічі Путіна та Трампа буде визначена під час переговорів делегацій в Ер-Ріяді.
У Путіна знову заговорили про переговори з Зеленським
Попри це, спікер російського диктатора почав цинічно стверджувати, що фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності президента України Володимира Зеленського.
Пєсков бреше, що країна-агресорка Росія орієнтована на мирне вирішення війни проти України.
Орієнтована дата зустрічі Путіна та Трампа може бути визначена на зустрічі делегацій в Ер-Ріяді.
Що важливо розуміти, вранці 18 лютого у Саудівській Аравії стартували переговори між делегаціями США та Росії.
У межах цієї зустрічі команди Трампа та Путіна обговорять економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".
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