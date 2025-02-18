Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є одне "але"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін наразі налаштований проводити перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським, хоча й раніше він стверджував протилежне.

У Путіна знову заговорили про переговори з Зеленським

Путін неодноразово говорив, що за потреби готовий вести переговори і з Зеленським. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Попри це, спікер російського диктатора почав цинічно стверджувати, що фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності президента України Володимира Зеленського.

Пєсков бреше, що країна-агресорка Росія орієнтована на мирне вирішення війни проти України.

Головне для Росії — досягти своїх цілей у ситуації по Україні, переважно мирними засобами, — запевняє речник Кремля. Поширити

Орієнтована дата зустрічі Путіна та Трампа може бути визначена на зустрічі делегацій в Ер-Ріяді.

Що важливо розуміти, вранці 18 лютого у Саудівській Аравії стартували переговори між делегаціями США та Росії.