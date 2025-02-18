Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є одне "але"
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Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є одне "але"

Путін
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Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін наразі налаштований проводити перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським, хоча й раніше він стверджував протилежне.

Головні тези:

  • Москва продовжує брехати про нелегітимність президента України.
  • Можлива дата зустрічі Путіна та Трампа буде визначена під час переговорів делегацій в Ер-Ріяді.

У Путіна знову заговорили про переговори з Зеленським

Путін неодноразово говорив, що за потреби готовий вести переговори і з Зеленським.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Попри це, спікер російського диктатора почав цинічно стверджувати, що фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності президента України Володимира Зеленського.

Пєсков бреше, що країна-агресорка Росія орієнтована на мирне вирішення війни проти України.

Головне для Росії — досягти своїх цілей у ситуації по Україні, переважно мирними засобами, — запевняє речник Кремля.

Орієнтована дата зустрічі Путіна та Трампа може бути визначена на зустрічі делегацій в Ер-Ріяді.

Що важливо розуміти, вранці 18 лютого у Саудівській Аравії стартували переговори між делегаціями США та Росії.

У межах цієї зустрічі команди Трампа та Путіна обговорять економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

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